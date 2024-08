SC Paderborn schießt sich an die Spitze

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der SC Paderborn setzt sich gegen Darmstadt 98 durch

Der makellose SC Paderborn steht überraschend an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga.

Der SCP bezwang Darmstadt 98 am 2. Spieltag nach Rückstand verdient 3:1 (0:1) und hat damit als einzige Mannschaft den perfekten Sechs-Punkte-Start hingelegt. Der Bundesliga-Absteiger Darmstadt ist nach seiner Auftakt-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf punktlos.

Ein frühes Tor von Oscar Vilhemsson (7.), der für Darmstadt mit links aus acht Metern traf, prägte das Spiel. Paderborn hatte nach einer frühen Chance seines Mittelstürmers Koen Kostons (6.) große Probleme mit dem frühen Anlaufen der Gäste und gab dadurch den Ball oft zu schnell her.

Darmstadt schien also alles im Griff zu haben - jedoch nur eine halbe Stunde lang. Dann lenkte Torhüter Marcel Schuhen den Ball nach einem Kopfball von Filip Bilbija so gerade noch an die Querlatte (33.). Sven Michel (45.+1) traf zudem den Pfosten.

Paderborn kam vor 12.972 Zuschauern mit einem Doppelwechsel und noch höherem Druck aus der Pause, der Ausgleich durch Sebastian Klaas (53.) war verdient. Die Gastgeber hatten zum Auftakt bei Hertha BSC gewonnen und drängten nun wieder auf einen Sieg - mit Erfolg: Bilbija (64.) vollendete einen Angriff mit einem flachen Zehn-Meter-Schuss. Spätestens mit dem 3:1 durch Ilyas Ansah (83.) war das Spiel entschieden.