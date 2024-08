Schalke-Liebling vor Wechsel in die 3. Liga

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Henning Matriciani (2.v.r.) könnte den FC Schalke 04 noch verlassen

Beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 hat Henning Matriciani wohl keine sportliche Zukunft. Den Publikumsliebling könnte es nun in die 3. Liga ziehen.

Wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet, streckt der SV Waldhof Mannheim 07 die Fühler nach Matriciani aus.

Das Blatt will aus Spielerberaterkreisen erfahren haben, dass der SVW an einer Verpflichtung des Abwehrspielers interessiert ist. Weiter heißt es, dass Matriciani am Wochenende bereits in Mannheim war, um sich das Spiel gegen Viktoria Köln anzusehen. Der Gastgeber hatte sich mit 1:2 geschlagen geben müssen.

Über die Höhe einer möglichen Ablöse ist nichts bekannt.

Matriciani ohne Perspektive beim FC Schalke 04

Henning Matriciani ist vertraglich noch bis 2026 an den FC Schalke 04 gebunden. Eine Perspektive hat der Abwehr-Allrounder bei den Königsblauen aber wohl nicht.

Beim Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig (5:1) hatte der 24-Jährige noch ohne Einsatz im Kader gestanden. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg tauchte er nicht mehr im Spieltagskader auf.

Die S04-Bosse hatten Matriciani bereits vor dem Saisonstart klargemacht, dass er keine Rolle mehr bei den Knappen spielen wird.

Schalke-Trainer Geraerts schwärmt von Matriciani

"Es ist schwer für ihn, wirklich nicht einfach. Aber wir haben wirklich sehr viel Respekt vor Henning. Er ist noch hier und sehr, sehr motiviert", lobte zuletzt Trainer Karel Geraerts zuletzzt in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Dennoch plant der 42-Jährige für die Spielzeit 2024/2025 ohne Matriciani, der bei der Schalker Anhängerschaft allerdings weiterhin als Publikumsliebling gefeiert wird.

"Henning ist ein wirklich toller Mensch - mehr kann ich einfach nicht sagen", führte Geraerts weiter über den Abwehrspieler aus, der in der letzten Saison noch 25 Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 bestritten hatte.