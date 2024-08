Davies-Poker: Funkstille zwischen Bayern und Real

IMAGO/Revierfoto

Alphonso Davies hat das Angebot des FC Bayern immer noch nicht angenommen

Ob Alphonso Davies in der Saison 2024/25 im Bayern- oder doch im Real-Trikot auflaufen wird, steht immer noch nicht fest. Beide Klubs haben im Transfer-Poker um den Kanadier einen klaren Standpunkt. Kontakt zwischen den Vereinen soll es bisher allerdings nicht gegeben haben.

Wie die spanische Zeitung "Marca" am Mittwoch berichtet, spricht aktuell sehr viel dafür, dass sich Real Madrid in diesem Sommer nicht mehr sonderlich intensiv um eine Verpflichtung von Alphonso Davies bemühen wird. Stattdessen werde der Champions-League-Rekordsieger voll und ganz auf Ferland Mendy setzen.

Dazu passt, dass zwischen den beiden Vereinen dem Bericht zufolge noch immer absolute Funkstille herrscht. Die Real-Bosse sollen bisher keinerlei Kontakt nach München gesucht haben. Und auch die Bayern haben angeblich bisher keine Anstalten gemacht, in Madrid durchzuklingeln, um einen möglichen Deal zu besprechen.

FC Bayern geht im Davies-Poker wohl leer aus

Durchaus für Verstimmung in Madrid soll der Agent von Davies in den letzten Wochen und Monaten gesorgt haben. Seine öffentlichen Aussagen haben die Gerüchteküche um Davies immer wieder befeuert. Dies sei bei den Königlichen nicht gut angekommen, schreibt die "Marca".

Im Fall von Davies zeichnete sich nun immer mehr ein weiteres "Mbappé-Szenario" ab. Bedeutet: Der Kanadier wird seinen Vertrag an der Säbener Straße wohl auslaufen lassen und im Sommer 2025 dann ablösefrei nach Spanien ziehen. So hatte es der französische Superstar bereits in diesem Sommer getan.

Vorteil für Davies: Im Fall eines ablösefreien Wechsels würde er ein Handgeld in Millionenhöhe kassieren. Auch Mbappé konnte sich seinen eigenen Wechsel so zusätzlich versüßen. Großer Verlierer wäre aber in diesem Fall der FC Bayern, der den kanadischen Linksverteidiger ohne jeglichen Gegenwert verlieren würde.