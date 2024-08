Europapokal? Ducksch-Abschied? Klartext vom Werder-Coach

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Ole Werner geht in seine dritte Bundesliga-Saison mit Werder Bremen

Werder Bremen startet nach seinem Wiederaufstieg im Jahr 2022 in seine dritte Bundesliga-Saison. Nach den Plätzen 13 und neun dürfte es in der Spielzeit 2024/2025 gerne noch weiter nach oben gehen, wie Cheftrainer Ole Werner vor dem Auftakt nächste Woche beim 1. FC Heidenheim (ab 15:30 Uhr) betonte.

"Kurzfristig gilt es, den Klub weiter in der ersten Liga zu etablieren. Langfristig wollen wir aber irgendwann wieder internationale Spiele unter der Woche in Bremen haben", meinte der SVW-Coach gegenüber der "Sport Bild", als er auf das Saisonziel mit seiner Mannschaft angesprochen wurde.

Werner coacht die Hanseaten mittlerweile seit November 2021 und ist damit nach Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim und Marcel Rapp von Holstein Kiel der Cheftrainer mit der drittlängsten Amtszeit im deutschen Fußball-Oberhaus.

Seit seinem Dienstantritt als Nachfolger von Markus Anfang sieht der 36-Jährige eine kontinuierliche Entwicklung bei seiner Mannschaft und betonte deshalb mit einiger Zufriedenheit: "Wir haben es als Verein geschafft, uns aus dem Mittelfeld der zweiten Liga ins Mittelfeld der ersten zurückzuarbeiten. In den letzten drei Jahren haben wir uns jede Saison verbessert."

Werner hält Ducksch-Wechsel noch für möglich

Um diesen Trend in die richtige Richtung auch in der bevorstehenden Bundesliga-Saison fortsetzen zu können, will Werder seine wichtigsten Aktivposten und Leistungsträger im Team beisammenhalten. Dazu gehört auch Stürmer Marvin Ducksch, der sich zuletzt allerdings durchaus offen in Bezug auf einen Abschied aus Bremen geäußert hatte.

"Er ist ein Leistungsträger, den wir halten wollen. Es ist aber so wie vergangenes Jahr bei Niclas Füllkrug: Ein Transfer ist aufgrund von wirtschaftlichen Gründen für einen Spieler und für den Verein nicht auszuschließen. Das trage ich mit", hält auch Werner einen Ducksch-Transfer noch in diesem Monat für möglich.

Auf der Stürmer-Position hatte sich Werder bereits mit Keke Topp vom FC Schalke 04 verstärkt.