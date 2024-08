Seit Tagen außen vor: Rätselraten um Bayern-Star Boey

IMAGO/Steve Cho Kyewoong/Penta Press

Sacha Boey nimmt derzeit nicht am Mannschaftstraining des FC Bayern teil

Wenige Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt in die Saison 2024/25 bangt der FC Bayern erneut um den Einsatz von Sacha Boey. Der Rechtsverteidiger konnte in dieser Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und arbeitete stattdessen nur individuell. Über die Gründe schweigt sich der Rekordmeister bisher aus.

Warum und wie lange Sacha Boey noch im Mannschaftstraining des FC Bayern fehlen wird, ist unklar. Der Verein hat eine Verletzung des 23-Jährigen bisher weder bestätigt noch dementiert. Fakt ist allerdings, dass der Rechtsverteidiger in dieser Woche lediglich individuelle Einheiten abspulte, so auch am Mittwoch.

Ob Boey beim DFB-Pokalspiel am Freitag gegen Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm einsatzbereit sein wird, ist nicht bekannt. Seinen bislang letzten Einsatz während der Vorbereitung absolvierte er beim 2:1-Sieg gegen Tottenham am 3. August. Im anschließenden Spiel gegen die Spurs und im letzten Test gegen Tirol fehlte der 30-Millionen-Mann im Aufgebot von Trainer Vincent Kompany.

Goretzka zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern

Deutlich besser sind die Vorzeichen bei Leon Goretzka. Er nahm am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil, nachdem er zuvor mit leichten Hüftproblemen pausierte. Wie lange er auf dem Trainingsplatz des FC Bayern noch seine Runden dreht, bleibt indes abzuwarten. Der Mittelfeldspieler zählt nach wie vor zu den Verkaufskandidaten. Kommt ein für alle Seiten passendes Angebot, könnte er den Rekordmeister in diesem Sommer noch verlassen.

Für den FC Bayern beginnt die nächste Mammutsaison am Freitag mit dem Pokalspiel gegen den SSV Ulm. Eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt beim VfL Wolfsburg auf dem Programm. Das erste Heimspiel der neuen Saison absolvieren die Münchner am 1. September gegen den SC Freiburg. Die neue Champions-League-Saison beginnt Mitte September.