Barca setzt Deadline im Poker um EM-Held Nico Williams

IMAGO/Mika Volkmann

Wechselt Nico Williams noch zum FC Barcelona?

Bei der EM in Deutschland verzauberten Lamine Yamal und Nico Williams die Fußball-Welt. Der FC Barcelona arbeitet weiter daran, die beiden spanischen Nationalspieler in der kommenden Saison im Team zu haben. Für einen möglichen Williams-Deal haben sich die Katalanen nun eine Deadline gesetzt.

Viel spricht im Moment dafür, dass Spaniens EM-Held Nico Williams auch in der anstehenden Saison für Athletic Bilbao auflaufen wird. Viele spanische Medien berichteten vor einigen Wochen zwar schon von einer bevorstehenden Einigung des Flügelstürmers mit dem FC Barcelona, dazu gekommen ist es aber bis heute nicht.

Aufgegeben haben die Katalanen den Kampf um den 22-jährigen Hochbegabten allerdings noch nicht. Laut "Marca" warten Sportchef Deco, Trainer Hansi Flick und Co. derzeit auf einen Anruf des Spielers. Das Barca-Angebot liegt ihm angeblich schon lange vor, nun muss er entscheiden, ob er es in diesem Sommer noch annimmt oder nicht.

Barca wählt bestimmtes Datum für Williams-Deadline

Bilbao sind in dem Fall die Hände gebunden, denn in Williams' Vertrag gibt es eine Ausstiegsklausel, die bei "nur" 58 Millionen Euro liegt. Geld, das Barca laut eigenen Angaben hat. Der Ball liegt nun beim Spieler.

Um in absehbarer Zeit Klarheit zu haben, hat sich der FC Barcelona im Transferpoker um den Superstar der "Marca" zufolge nun eine Deadline gesetzt. Die Rede ist vom 24. August. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, denn genau an jenem Tag treffen Barcelona und Bilbao in der spanischen Liga aufeinander.

Warum zögert Nico Williams?

Der 24. August wurde auch deshalb bewusst gewählt, damit Barca im Fall eines Vollzugs noch eine Woche Zeit hat, um andere Spieler zu verkaufen. Sollte Williams kommen, wird der Brasilianer Raphinha auf die Verkaufsliste gesetzt. Mit seinem Transfer erhoffen sich die Katalanen Transfererlöse, mit denen der Williams-Kauf im Gegenzug problemlos finanziert werden kann.

Ein möglicher Grund für Williams' Zögern könnte der finanzielle Status quo des FC Barcelona sein. Noch immer hat der Klub von Hansi Flick nicht alle Spieler für die kommende Saison registrieren können. Stand heute ist etwa auch Königstransfer Dani Olmo zum Saisonauftakt nicht spielberechtigt.

Barca muss zuerst Spieler abgeben und Platz im Gehaltsgefüge schaffen, um weitere Spieler anmelden zu können. Ein Zustand, der offenbar nicht nach dem Geschmack von Nico Williams ist.