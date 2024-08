Schalkes Geraerts stellt klar: "Verteile keine Geschenke"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karel Geraerts gastiert am Samstag mit dem FC Schalke 04 in Aalen

Vor dem DFB-Pokalspiel beim Fünftligisten VfR Aalen plagen den FC Schalke 04 einige Verletzungssorgen. Unter anderem werden Innenverteidiger Tomas Kalas (Knieprobleme) und Paul Seguin mit (Adduktorenprobleme) nicht auflaufen können. Trainer Karel Geraerts will trotz dieser und weiterer drohender Ausfälle nicht experimentieren.

"Wir haben einige Probleme, aber ich habe noch genug Spieler im Kader, um das zu lösen", stellte Geraerts vor dem Pokalspiel am Samstag (15:30 Uhr) klar, dass für ihn und seine Mannschaft nur das Weiterkommen beim Oberligisten zählt.

Allzu große Umstellung werde es beim dritten Pflichtspiel der jungen Saison nicht geben, machte der belgische Cheftrainer deutlich: "Ich mag die Wörter 'experimentieren' oder 'Chance geben' nicht so. Ich glaube daran, dass sich die Spieler ihre Chancen verdienen müssen. Die Spieler, die sich am besten gezeigt haben, werden am Samstag ihre Minuten machen und spielen. Das ist ganz klar."

Als eine Art Testspiel unter Wettkampfbedingungen gegen den drei Ligen tiefer spielenden Gegner werde die Begegnung in Aalen keinesfalls angesehen, betonte der 42-Jährige: "Ich verteile keine Geschenke an niemanden, die Spieler müssen sich das verdienen."

Duo noch ohne Einsatzminuten für den FC Schalke 04

Jüngst wurde auf Schalke unter anderem darüber diskutiert, dass die Neuverpflichtungen Felipe Sanchez und Martin Wasinski noch keine einzige Pflichtspiel-Minute bestreiten durften. Dass sie am Samstag in der königsblauen Innenverteidigung stehen könnten, hielt sich Coach Geraerts noch offen.

"Felipe und Martin müssen weiter arbeiten. Sie machen das sehr gut, beide sind noch neu und sind das erste Mal in Deutschland. Ich bin sehr zufrieden mit beiden und damit, was sie jeden Tag machen", meinte er über die beiden Neuzugänge, die in der Innenverteidiger-Hierarchie gegenüber Tomas Kalas, Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé und Ron Schallenberg bis dato das Nachsehen hatten.