Spektakuläre Transferwende bei Leverkusen-Star

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Adam Hlozek (r.) wird wohl weiterhin in der Bundesliga spielen

In den letzten Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass Offensivspieler Adam Hlozek seinen derzeitigen Klub Bayer Leverkusen noch in diesem Sommer verlassen würde. Ein Abschied des Tschechen vom Deutschen Fußball-Meister gilt auch weiterhin als sicher, allerdings nicht mehr in Richtung der englischen Premier League.

Auf der Insel hatte sich zuletzt Leicester City in Stellung gebracht und einen Transfer des 22-Jährigen forciert. Laut eines Berichts des Transferexperten Fabrizio Romano soll nun "in letzter Minute" allerdings die TSG 1899 Hoffenheim auf den Plan getreten sein und unmittelbar vor einer Hlozek-Verpflichtung stehen.

Romano berichtete davon, dass der Deal mit Premier-League-Rückkehrer Leicester geplatzt sei, da sich die Spielerseite noch kurzfristig umentschieden habe. Eigentlich schien bereits alles klar, die Foxes hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein 20-Millionen-Euro-Paket für den tschechischen EM-Fahrer geschnürt, der zunächst auf Leihbasis zum englischen Sensationsmeister von 2016 kommen sollte.

Kurz vor dem Abflug des Stürmers in Richtung England trat dann aber der Bundesliga-Konkurrent der Leverkusener aus dem Kraichgau auf den Plan und sorgte dafür, dass Hlozek den Transfer zu Leicester City wohl doch noch platzen ließ.

Hlozek traf sieben Mal in Leverkusens Double-Saison

Wie es weiter heißt, soll schon am Freitag der obligatorische Medizincheck bei 1899 Hoffenheim bestritten werden. Anschließend sind alle weiteren Formalitäten anberaumt, sodass der Transfer noch in dieser Woche finalisiert werden könnte.

Adam Hlozek brachte es in der Double-Saison der Leverkusener zwar immerhin auf 36 Pflichtspiel-Einsätze und schoss dabei sieben Tore. Allerdings zeigte er sich mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden. Ein Abschied von der Werkself galt somit schon seit Längerem als wahrscheinlich.