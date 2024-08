FC Schalke 04 tütet nächsten Sponsoren-Deal ein

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Matthias Tillmann (r.) ist Vorstandsvorsitzender beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 arbeitet weiter mit Hochdruck daran, seinen Sponsoren-Pool weiter auszubauen und den Verein auf breite und gesunde wirtschaftliche Füße zu bekommen. Am Freitag bestätigte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann einen weiteren Deal des Klubs für die bevorstehende Saison.

Wie der Schalke-Boss auf der Vereinshomepage verkündete, haben sich die Königsblauen auch für den DFB-Pokalwettbewerb einen neuen Ärmelsponsor für das Cup-Trikot gesichert.

Fortan wird die HEGMANNS Gruppe aus Gelsenkirchen als Ärmelsponsor beim FC Schalke auftreten, erhält zudem entgegen größerer Sponsoring-Zahlungen weitreichende Werberechte, die laut der Schalker Pressemitteilung "TV-relevante Bandenpräsenz am Spieltag und eine crossmediale Präsenz auf den digitalen Kanälen der Knappen umfassen".

Matthias Tillmann zeigte sich hocherfreut über die hinzugewonnene Kooperation: "Die HEGMANNS Gruppe ist für den FC Schalke 04 seit über zehn Jahren ein absolut verlässlicher Partner – gemeinsam arbeiten wir gut und wertschätzend miteinander. Die Partnerschaft ist kontinuierlich und natürlich gewachsen, nun konnten wir sie gemeinsam um diesen signifikanten Schritt erweitern. Das ist für Schalke ein großer Erfolg."

Tillmann: "Sind sehr zuversichtlich"

Erfolge strebt der 40-Jährige auch in sportlicher Hinsicht weiter an. Rückblickend auf die bisherige Saison in der 2. Bundesliga, die für die Knappen mit einem Sieg (5:1 gegen Braunschweig) und einer Niederlage (1:2 in Nürnberg) mäßig begann, meinte Tillmann: "Nach dem tollen Auftakt mussten wir leider die erste Niederlage hinnehmen in Nürnberg. Dennoch sind wir sehr zuversichtlich, weil vor allem die erste Halbzeit sehr ordentlich war und denken, dass uns das Schwung geben wird für die nächsten Spiele."

Am Samstag steht nun die Partie im DFB-Pokal beim Fünftligisten VfR Aalen an, bei der die Schalker als haushoher Favorit ins Rennen gehen: "Wir freuen uns riesig auf den Wettbewerb, haben uns viel vorgenommen und wollen da möglichst weit kommen", meinte S04-CEO Tillmann zu den eigenen Ambitionen.