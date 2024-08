Slot will Klopp-Linie in Liverpool treu bleiben

IMAGO/Visionhaus

Arne Slot übernimmt das Traineramt beim FC Liverpool von Jürgen Klopp

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool ist vor seinem Premier-League-Debüt sehr zufrieden mit der Mannschaft, die ihm sein Vorgänger Jürgen Klopp hinterlassen hat.

"Wo stehen wir? Wir haben oft gesagt: Wir verändern nicht alles. Eigentlich ändern wir gar nicht so viel. Denn vieles war wirklich gut", sagte der neue Coach vor dem Spiel am Samstag (13:30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Ipswich Town.

Vor allem sei er froh, dass Liverpool alle wichtigen Säulen des Teams habe halten können.

Dass Wunschspieler und Europameister Martin Zubimendi von Real Sociedad nicht kam, hakte Slot schnell ab: "Ich habe schon oft gesagt, dass unser Kader sehr stark ist und es nicht so einfach ist, Spieler zu finden, die uns helfen oder den Kader verbessern können. Zubimendi war einer von ihnen, um ehrlich zu sein, aber er hat sich entschieden, nicht zu kommen."

Vor seinem ersten Pflichtspiel als Nachfolger des deutschen Erfolgstrainers sei er "natürlich aufgeregt", so der Niederländer, der jedoch anfügte: "Wir freuen uns, in die Saison zu starten. Gegen einen Aufsteiger, der sich in den letzten Jahren unter dem Trainer gut geschlagen hat."

Ipswich war zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder in die Premier League aufgestiegen - und unter Coach Kieran McKenna von der drittklassigen League One ins Oberhaus durchmarschiert.

Slot war von Feyenoord Rotterdam nach Liverpool gekommen, nachdem Klopp das Team nach neun Jahren, einer Meisterschaft und einem Champions-League-Sieg verlassen hatte.