Darum will Ex-Profi Pantelic ins Hertha-Präsidium

Marko Pantelic strebt eine Funktionärs-Laufbahn bei Hertha BSC an

Seine aktive Zeit bei Hertha BSC liegt schon über 15 Jahre zurück, doch die Liebe zur Alten Dame hat bei Marko Pantelic bis heute gehalten. So sehr, dass er nun beim Hauptstadtklub ins Rampenlicht zurückkehren möchte - und zwar als Vize-Präsident.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich der ehemalige Stürmer am 17. November in das Präsidium seines ehemaligen Vereins wählen lassen will, für den er zwischen 2005 und 2009 in 114 Bundesliga-Spielen starke 45 Tore erzielt hatte.

Nun sprach der mittlerweile 45-Jährige erstmals selbst über seine Kandidatur, die in Berlin bereits für großes Aufsehen gesorgt hat.

"Es geht mir vor allem darum, meinem Herzensverein mit meiner sportlichen Expertise nach besten Kräften unterstützen zu können. Der Verein steht für mich im Vordergrund, nicht die Position. [...] Ich stehe für Integrität und werde mich dafür einsetzen, dass Entscheidungen im Sinne des Sports, des Vereins und der Fans getroffen werden", sagte der Ex-Profi im Gespräch mit "Bild" über seine Bestrebungen, im November in das höchste Gremium von Hertha BSC gewählt zu werden.

Hertha BSC: Berlin ist Marko Pantelics "zweites Zuhause"

Der 42-malige serbische Nationalspieler will vor allem seinen Erfahrungsschatz als Profi-Fußballer einfließen lassen, spielte er neben seiner Zeit bei der Hertha doch unter anderem auch für Paris Saint-Germain in Frankreich, Ajax Amsterdam in den Niederlanden oder Olympiakos Piräus in Griechenland.

"Ich kenne die Herausforderungen sowohl auf als auch neben dem Platz hautnah aus eigener Erfahrung und weiß, wie man nachhaltigen Erfolg aufbaut. Neben meiner Zeit bei Hertha haben mich besonders meine Stationen bei Ajax Amsterdam und Paris Saint-Germain tief geprägt und mir viel mitgegeben, was den Aufbau von erfolgreichen Strukturen betrifft. Diese sind insbesondere für eine erfolgreiche Umsetzung des Berliner Wegs von großer Bedeutung", führte Pantelic aus.

Die Stadt Berlin selbst sei für den ehemaligen Torjäger zur Herzensangelegenheit geworden: "Bei Hertha und in Berlin habe ich mich immer sehr wohlgefühlt, dies ist auch der Grund, warum ich immer wieder nach Berlin komme, um unsere Heimspiele im Olympiastadion live mitzuerleben. Hier hatte ich meinen großen Durchbruch und meine beste Zeit gehabt. Hinzu kommt, dass meine jüngste Tochter in Berlin geboren ist und meine älteste Tochter heute in Berlin studiert. Berlin ist mein zweites Zuhause."