Drittligist Bielefeld haut Hannover 96 raus

IMAGO/Noah Wedel

Bielefeld haut Hannover aus dem Pokal

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist erneut an seiner Auftakthürde im DFB-Pokal gescheitert. Der Pokalsieger von 1992 verlor am Samstag bei Drittligist Arminia Bielefeld nach einer schwachen Anfangsphase mit 0:2 (0:2) und schied wie schon im Vorjahr in der ersten Runde aus.

Bielefelds Neuzugang Andre Becker (13.) hatte die Arminia früh auf Kurs gebracht, Louis Oppie (22.) erhöhte gegen gerade zu Beginn viel zu passive Hannoveraner nur wenig später per Traumtor. Während Bielefeld damit den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel der neuen Saison feierte, musste 96 die erste Niederlage hinnehmen.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hatte den Fehlstart in die Partie vor allem sich selbst zuzuschreiben: Einen Fehler von Kapitän Marcel Halstenberg nutzte Becker umgehend zur Führung. Auch danach blieb die Arminia spielbestimmend, das 2:0 durch einen sehenswerten Distanzschuss von Oppie war auch zu diesem frühen Zeitpunkt verdient.

Leitl sah entsprechenden Handlungsbedarf - und wechselte schon in der 37. Minute doppelt. Tatsächlich setzte sich Hannover nun häufiger in der gegnerischen Hälfte fest, fand aber nur selten ein Durchkommen gegen sicher verteidigende Bielefelder, die nun am 1. September ihren Gegner für die zweite Runde zugelost bekommen. Ausgetragen werden die Partien dann am 29. und 30. Oktober.