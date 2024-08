Palhinha spricht über geplatzten Bayern-Transfer

IMAGO/Markus Ulmer

Joao Palhinha geht mit viel Respekt, aber auch mit großen Zielen in seine erste Saison beim FC Bayern

Für den FCB ist es der Top-Transfer in diesem Sommer: Der portugiesische Joao Palhinha wechselt zum FC Bayern. Die Begeisterung ist auf beiden Seiten zu spüren, denn auch Palhinha freut sich über die neue Herausforderung und bewundert dabei besonders drei DFB-Stars. Der Sechser blickt zudem auf den bitteren Transfer-Fail im vergangenen Sommer zurück.

"Ich denke, sie sind der Klub" - ein größeres Lob kann es kaum geben. Speziell, wenn es von einem Weltklasse-Spieler wie Palhinha kommt. So äußerte sich der Portugiese gegenüber "bundesliga.com" auf Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich angesprochen.

"Es erfüllt mich mit Stolz mit diesen Namen auf dem Platz zu stehen. Nicht nur, weil sie so gut sind, sondern auch weil sie beim FC Bayern Geschichte geschrieben haben", sagte der 29-Jährige. Und aus Palhinhas Sicht kann man fast sagen: endlich.

FC Bayern: Palhinha hatte mit geplatztem Wechsel zu kämpfen

Denn im letzten Sommer scheiterte der geplante Transfer noch auf den letzten Metern. Der Portugiese blieb eine weitere Saison beim FC Fulham in der Premier League. Er grämt sich deshalb aber nicht, sondern blickte lieber nach vorn: "Ich denke immer, wenn etwas nicht passiert, dann wird das auch einen guten Grund haben."

Ganz spurlos ging der geplatzte Wechsel aber nicht an ihm vorbei. "Es war eine schwere Zeit, speziell in den ersten Wochen. Aber in Fulham haben sie mir geholfen, dann wieder auf mein Top-Niveau zu kommen und dann habe ich dort eine großartige Saison gespielt", blickte der Sechser auf den vergangenen Sommer zurück.

Die Ziele beim Rekordmeister sind klar, speziell nach der titellosen vergangenen Saison. "Wir müssen in dieser Saison Titel gewinnen. Wir wollen hier alles gewinnen", so Palhinha. Denn er weiß auch: "Niemand erinnert sich an Spieler von großen Klubs, die dort nichts gewinnen."

Bei den Mitspielern hat er sich schon gut eingelebt. Speziell sein Landsmann Raphaël Guerreiro habe ihm geholfen: "Rapha war sehr nett zu mir. Wir kommen gut miteinander klar. Und natürlich hilft es, wenn jemand deine Sprache spricht. Aber die meisten Spieler können hier Englisch sprechen, von daher lief meine Integration gut."

Obwohl Palhinha jetzt quasi ein Jahr auf sein Bayern-Debüt warten musste, geht er mit breiter Brust in die neue Spielzeit. Beim DFB-Pokalspiel in Ulm musste er aber noch mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.