Bochum holt neuen Innenverteidiger

Daniel Bockwoldt/dpa

Jakov Medic spielte bereits für den FC St. Pauli

Der VfL Bochum ist bei seiner Suche nach einer Verstärkung für die Defensive fündig geworden.

Wie der Fußball-Bundesligist wenige Tage vor dem Ende der Transferfrist mitteilte, wurde der 25-jährige Innenverteidiger Jakov Medić für ein Jahr auf Leihbasis von Ajax Amsterdam mit anschließender Kaufoption verpflichtet.

Als ehemaliger Spieler in Nürnberg, Wiesbaden und beim FC St. Pauli sammelte der Kroate Medić Erfahrungen im deutschen Fußball und bestritt insgesamt 73 Zweitliga- sowie 36 Drittliga-Partien.

Nach seinem Wechsel im Sommer 2023 nach Amsterdam lief er sechsmal in der Eredivisie auf. Hinzu kommen ein Einsatz in der Europa League sowie zwei Spiele in der vorangegangenen Qualifikation.