Darmstadt verhindert den kompletten Fehlstart

In der zweiten Runde: Darmstadt 98

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 hat einen deutlichen Fehlstart in die neue Spielzeit abgewendet und ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Nach zwei Niederlagen aus zwei Ligaspielen zu gewannen die Lilien am Sonntag beim Regionalligisten Teutonia Ottensen mit 3:1 (2:0).

Kai Klefisch (19.), Fabian Nürnberger (28., Foulelfmeter) und Oscar Vilhelmsson (62.) sorgten im Millerntor-Stadion von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli für den Einzug in die zweite Runde. Weil Christian Stark (49.) für Ottensen nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang, können sich die Lilien bis zu den Zweitrundenpartien am 29. und 30. Oktober auf ihre Aufgaben in der Liga konzentrieren.

Nachdem sie in der vergangenen Saison als klarer Tabellenletzter aus der Bundesliga abgestiegen waren, stehen die Darmstädter auch nach zwei Spieltagen in der 2. Liga schon unter Zugzwang. Nach den Niederlagen zum Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) und den SC Paderborn (1:3) geht es am dritten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose.