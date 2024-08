Ex-Bayern-Spieler begeistert nach Abgang

IMAGO/Ricardo Larreina

Bryan Zaragoza will mit Osasuna angreifen

Nach dem Leih-Wechsel vom FC Bayern nach Spanien feiert Bryan Zaragoza sein Debüt für CA Osasuna. Im ersten Spiel überzeugte er gleich und weckt Hoffnungen.

Gelungener Neustart in Spanien. Bryan Zaragoza hat mit einem guten Joker-Einsatz mal wieder positive Schlagzeilen geschrieben.

Beim FC Bayern war für Bryan Zaragoza kein Platz mehr. Nach dem offenkundigen Missverständnis verlieh der Rekordmeister den Spanier an LaLiga-Klub Osasuna.

Am vergangenen Samstag durfte der 22-Jährige zum ersten Mal ran. Nach seiner Einwechslung gegen Aufsteiger CD Leganés zeigte er sofort gute Ansätze und bekam nach der Partie viel Lob. In der Schlussphase landete Zaragoza einen sehenswerten Pfostentreffer.

Das Portal "Estadio Deportivo" lobte: "Zaragoza hat seinen Zauber nicht verloren."

Auch von seinem Chef gibt es anerkennende Worte.

Zaragoza ist "unberechenbar"

"Bryan ist ein Flügelspieler, der die gegnerische Mannschaft aus dem Gleichgewicht bringen kann. Er ist unberechenbar. Er hat Stärken im Eins-gegen-Eins. Er ist ein Straßenfußballer. Davon gibt es nicht viele", lobte Sportchef Braulio Vázquez den neuen Mann im Kader im Interview mit der "tz". "Als wir die Chance gesehen haben, ihn holen zu können, haben wir alles dafür getan."

Osasuna habe Zaragoza schon seit längerer Zeit auf dem Zettel gehabt, schon vor dem Gastspiel in München. "Bayern ist ein Monster im Weltfußball. Es ist schwierig, sich dort durchzusetzen. Bryan ist mitten in der Saison dorthin gewechselt. Die Mannschaft war schon eingespielt, die Dynamik innerhalb der Gruppe war vorhanden. Hinzu kommt die schwierige neue Sprache. Alles war sehr schwierig für ihn. Wir haben ihn aber nie aus den Augen verloren", sagte der Osasuna-Sportchef weiter.

Durch "Vertrauen" soll der Flügelspieler wieder in die richtige Spur finden. "Er muss auch körperlich wieder zulegen, um auf sein gewohntes hohes Niveau zurückzukommen. Er darf auf dem Platz kreativ sein, ohne Angst zu haben, Fehler zu machen. Aber das Wichtigste ist, dass er hart arbeitet", so Vázquez.

Für Osasuna wäre eine Verpflichtung "zu teuer"

Der 22-Jährige war erst im Winter vom FC Granada in die bayerische Landeshauptstadt gewechselt. Die ursprünglich für den Sommer geplante Ankunft wurde damals ein halbes Jahr vorgezogen, da die Münchner zu diesem Zeitpunkt großes Verletzungspech in der Offensive hatten. Der Tabellendritte der letzten Bundesliga-Saison soll insgesamt rund 17 Millionen Euro für den Youngster nach Granada überwiesen haben. Die erhoffte Verstärkung war der einmalige spanische Nationalspieler allerdings nicht.

Die Verhandlungen mit den Bayern seien "sehr gut" abgelaufen, berichtete Vázquez. "Fünf Tage lang waren wir ununterbrochen mit dem FC Bayern in Kontakt. Lange Zeit ist nichts an die Öffentlichkeit gekommen. Ich möchte dem FC Bayern danken und hoffe, dass wir auch in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten können."

Nach der Saison in Osasuna soll es vorerst wieder zurück zum FC Bayern gehen. Für das spanische Team wäre eine Fest-Verpflichtung zu teuer, erklärte der Sportliche Leiter: "Wir müssen die Zeit mit ihm genießen."