Neuigkeiten von Leroy Sané nach seiner OP

IMAGO/philippe ruiz

Leroy Sané arbeitet beim FC Bayern am Comeback

Wie der FC Bayern mitteilte, hat Nationalspieler Leroy Sané am Montag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht.

"Das Aufwärmen und einige Übungen mit seinen Teamkollegen" habe der 28-Jährige absolviert, "bevor er sein individuelles Aufbauprogramm fortsetzte", hieß es in der Mitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Sané hatte sich nach der Europameisterschaft einer Operation an der Leiste unterzogen und arbeitet seither an seinem Comeback. Wann er wieder in den Spielbetrieb zurückkehren kann, ist offen.

Zu früh dürfte für ihn der Testkick des FC Bayern am Dienstag (11:30 Uhr) gegen den Grasshopper Club Zürich kommen. Die Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15:30 Uhr) hatten die Münchner in der vergangenen Woche etwas überraschend noch angesetzt.

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Grasshopper Club Zürich so kurzfristig zugesagt hat, weil sie sich bereits im Ligabetrieb befinden. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Testspiel umsetzen können und haben uns in diesem Zusammenhang auch über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Duell mit dem FC Bayern "eine fantastische Möglichkeit"

"Wir freuen uns, gegen den FC Bayern München zu testen. Es ist eine fantastische Möglichkeit, gegen eine der besten Mannschaften der Welt anzutreten und unseren Spielern die Chance zu geben, sich individuell zu messen", sagte Stephan Schwarz, Sportdirektor des Schweizer Vereins.

Der FC Bayern feierte in den fünf Testspielen der Sommervorbereitung vier Siege, unter anderem zwei gegen den englischen Top-Klub Tottenham Hotspur. Nur gegen den 1. FC Düren gab es ein 1:1.

Zum Pflichtspielauftakt igelang dem Team des neuen Cheftrainers Vincent Kompany am Freitag ein ungefährdetes 4:0 (2:0) beim SSV Ulm im DFB-Pokal.