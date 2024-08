VfL Wolfsburg gibt sich im DFB-Pokal keine Blöße

IMAGO/Darius Simka

Wenig Glanz, aber auch wenige Probleme: Der VfL Wolfsburg hat im DFB-Pokal wieder die erste Hürde genommen.

Sechs Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Rekordmeister Bayern München setzten sich die Niedersachsen beim Oberligisten TuS Koblenz mit 1:0 (1:0) durch und zogen zum elften Mal in zwölf Jahren in die zweite Runde ein. Die Wölfe waren zuletzt 2021 im ersten Pokalspiel gescheitert - mit 0:2 beim damaligen Regionalligisten Preußen Münster.

Patrick Wimmer brachte den Pokalsieger von 2015 vor 7500 Zuschauern mit einem Kopfballtor in Führung (15.), die der Bundesligist fortan vorwiegend verwaltete. In der Schlussphase spielte der Außenseiter nach Rot für Yasin Yaman (79.) in Unterzahl.

"Wir hatten mehr Ballbesitz, aber im letzten Drittel waren wir nicht kalt genug, der letzte Pass kam nicht. Es ist schon klar geworden, dass wir noch Luft nach oben haben", meinte VfL-Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt bei "Sky", "zum Glück sind wir trotzdem eine Runde weiter."

Im ersten Pflichtspiel der Saison hatte Trainer Ralph Hasenhüttl lediglich eine Neuverpflichtung in die Startelf gestellt: Torhüter Kamil Grabara, der für 13,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekommen war. Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel, hatten deutlich mehr Ballbesitz, aber nur wenige klare Torchancen. Etwas überraschend fiel das 1:0 - nach einem Eckball von Jakub Kaminski köpfte Wimmer direkt vor TuS-Keeper Michael Zadach ein.

Auch danach hatte Wolfsburg das Spiel zwar fest im Griff, doch die Offensive blieb harmlos. Koblenz wehrte sich mit all seinen Möglichkeiten, brachte das Tor der Gäste aber lange nicht ernsthaft in Gefahr. Erst als der VfL allzu sorglos zu Werke ging, kam Marcel Wingender zur ersten guten Einschussmöglichkeit für die TuS, der Schuss ging knapp über das Tor (71.). Sieben Minuten später sah Yaman die Rote Karte nach hartem Einsteigen gegen Wimmer.