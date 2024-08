Spurs stolpern über Leicester - Werner nur Joker

AFP/SID/Darren Staples

Jamie Vardy (l.) trifft zum Ausgleich

Das englische Topteam Tottenham Hotspur ist mit einer Enttäuschung in die neue Saison der Premier League gestartet. Beim Aufsteiger Leicester City kamen die Spurs am Montagabend trotz langer Zeit deutlicher Überlegenheit nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Ex-Nationalspieler Timo Werner wurde bei den Londonern in der 78. Minute eingewechselt.

Für Leicester, Sensationsmeister des Jahres 2016, Absteiger 2023 und Aufsteiger in diesem Sommer, war es eine erfreuliche Rückkehr ins Oberhaus.

Verlass war dabei auf einen Helden aus besten Zeiten: Jamie Vardy, einst englischer Torschützenkönig, glich in der 57. Minute per Kopf aus.

In der ersten Hälfte war Tottenham durch den Spanier Pedro Porro (29.) in Führung gegangen und hatte zudem zahlreiche Chancen vergeben. Nach dem Ausgleich allerdings hatten auch die Gastgeber noch einige Möglichkeiten.

Zum Abschluss des ersten Spieltages sortieren sich beide Teams damit im Mittelfeld ein, als Tabellenführer geht ein Deutscher aus dem Wochenende hervor: Teammanager Fabian Hürzeler steht mit Brighton & Hove Albion ganz oben, am Samstag gelang ein 3:0 beim FC Everton.

Der mit 31 Jahren jüngste Coach der englischen Top-Liga war vom FC St. Pauli nach Brighton gekommen, nachdem er mit den Hamburgern in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen war.