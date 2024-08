Warme Worte für SGE-Matchwinner Ekitike

Imago/Christian Schroedter/SID/IMAGO/Christian Schroedter

Hugo Ekitike bejubelt das Frankfurter 3:0

Dino Toppmöller war begeistert von seinem Matchwinner. "Er ist ein Spieler, der außergewöhnliche Fähigkeiten hat, ein Ausnahmespieler", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach dem 4:1-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig in der "ARD" über Hugo Ekitike. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: "Das wünschen wir uns von ihm am liebsten jedes Spiel."

Der Franzose glänzte beim Duell der Traditionsklubs aber erst nach der Pause, "in der ersten Halbzeit hätte ich mir ein bisschen mehr Aktivität gegen den Ball gewünscht", bemängelte Toppmöller.

Nach einer Vorlage und zwei Toren wechselte er Ekitike in der 68. Minute aus und gab ihm mit auf den Weg: "Das ist genau das, was ich sehen will. Wir sind überzeugt von seiner Qualität."

Der 22-Jährige war im vergangenen Winter zunächst auf Leihbasis vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain nach Frankfurt gewechselt. Im Sommer verpflichtete ihn die Eintracht für 16,5 Millionen Euro fest. "Jetzt bin ich von Saisonbeginn an hier", sagte Ekitike, "ich will jedes Spiel gewinnen."

Mit der Leistung im ersten Pflichtspiel der Saison war der Stürmer, der in der Rückrunde vier Tore erzielt hatte, zufrieden: "Wir haben gut gespielt, können aber noch besser."