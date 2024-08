Topp ordnet Traumdebüt bei Werder Bremen ein

IMAGO / Matthias Koch/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Traumdebüt für Werder: Keke Topp

Welche Rituale auf Keke Topp nach seinem Dreierpack zum Einstand warteten, wusste der Neuzugang des SV Werder Bremen nicht.

"Ich hoffe, die sind nicht so groß", sagte der 20-Jährige am "Sky"-Mikrofon kurz nach seinem Traumdebüt für Werder Bremen: Der Stürmer hatte den Bundesligisten mit drei Toren bei Energie Cottbus (3:1) in die zweite Runde des DFB-Pokals geschossen. "Ich hoffe, dass nichts passiert", betonte der Stürmer, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

In seinem ersten DFB-Pokalspiel blieb Topp freistehend vor dem Cottbusser Keeper Elias Bethke zweimal eiskalt (32./37.). Dann entschied er die Partie, indem er am zweiten Pfosten genau richtig stand (55.). "Ich glaube, dass das Gerüst des Teams lange steht, und dass die Jungs eingespielt sind", sagte er. "Sie haben es mir einfach gemacht."

Nach 60 Minuten wechselte Trainer Ole Werner den jüngsten Dreierpacker in der DFB-Pokalgeschichte der Bremer aus.

Im Sommer war der 1,92 Meter große Angreifer nach drei Jahren vom FC Schalke 04, für den er in der 2. Bundesliga fünf Treffer in 26 Spielen erzielt hatte, zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt.

Mit seinem neuen Sturmpartner Marvin Ducksch verstehe er sich "gut", dennoch betonte Topp nach dem Pokalerfolg: "Wir sollten auf dem Boden bleiben." Er dürfte, trotz starker Konkurrenz von Justin Njinmah, mit seinem Auftritt den zweiten Platz in der Spitze nun auch beim Bundesligaauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg sicher haben.