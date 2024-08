Hoffenheims Justvan wechselt zu Klose-Klub

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Julian Justvan geht zum Club

Zweitligist 1. FC Nürnberg hat seinen vierten Neuzugang aus der Bundesliga verpflichtet: Julian Justvan wechselt von der TSG Hoffenheim zum Klub von Trainer Miroslav Klose. Das gaben die Franken am Dienstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machten die Vereine keine Angaben.

Der 26 Jahre alte Justvan verbuchte für die TSG lediglich sechs Kurzeinsätze. In der vergangenen Rückrunde war der Mittelfeldspieler an Darmstadt 98 ausgeliehen, verhinderte in seinen 14 Bundesligaeinsätzen den Abstieg mit den Lilien aber nicht.

Am kommenden Wochenende könnte es zu einem schnellen Wiedersehen in Liga zwei kommen. Am Sonntag (13:30/Sky) ist der 1. FC Nürnberg zu Gast in Darmstadt.

Zuvor hatte der Club bereits Robin Knoche (Union Berlin), Danilo Soares (VfL Bochum) und Florian Pick (1. FC Heidenheim) aus der Bundesliga verpflichtet.