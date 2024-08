Neuer trifft offenbar wichtige Zukunftsentscheidung

IMAGO

Manuel Neuer vom FC Bayern will Nationalkeeper bleiben

Hängt Manuel Neuer in der Nationalmannschaft noch weitere Jahre bis zur WM 2026 dran oder beendet er seine DFB-Karriere? In dieser Frage hat der Keeper des FC Bayern nun wohl eine Entscheidung getroffen.

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern endet - Stand jetzt - Mitte 2025. Dennoch hat der langjährige Stammtorwart der Münchner in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wohl noch große Pläne.

Denn nachdem nach dem Aus bei der Heim-EM im Sommer noch unklar war, ob Neuer seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängt, hat der 38-Jährige nun laut einem "Bild"-Bericht eine Entscheidung getroffen. Demnach will Neuer im DFB-Team weitermachen. Jedenfalls auf lange Sicht.

Zwar wird der Schlussmann für die im September anstehenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn (7.9.) und die Niederlande (10.9.) passen und nicht mit von der Partie sein - eine Tendenz in diese Richtung hatte "Bild" erst kürzlich enthüllt -, danach jedoch will der Bayern-Keeper wohl neu angreifen, um bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Dann wäre Neuer schon 40 Jahre alt.

Gut möglich, dass Neuer seine Entscheidung, weiter ein Teil des DFB-Teams sein zu wollen, in Kürze auch öffentlich kundtut. Denn wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler im "Doppelpass" erklärte, werde zeitnah Klarheit in der Causa Neuer herrschen.

Nationalmannschaft: Manuel Neuers Entscheidung bald offiziell

"Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte Völler und erklärte, dass sich Neuer zuerst selbst äußern werde. Der Weltmeister von 2014 habe es verdient, "selbst den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht".

Am Ende wird aber ohnehin Julian Nagelsmann das letzte Wort haben, ob Neuer weiter für den DFB auflaufen darf. Auch möglich, dass der Bundestrainer fortan auf den sechs Jahre jüngeren Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) setzt.

Der Barca-Keeper hatte sich während Neuers verletzungsbedingter Abwesenheit eigentlich zwischen den Pfosten etabliert, am Ende stand bei der Heim-EM aber doch Neuer im Tor - und schlug sich ordentlich, wenn auch nicht mehr so überragend wie noch vor einigen Jahren.

Um weiter im Fokus des DFB-Teams zu bleiben, müsste Neuer allerdings erst einmal seinen Vertrag beim FC Bayern über den Sommer 2025 hinaus verlängern oder aber einen neuen Verein finden, bei dem er sich präsentieren kann.