Australien-Coach begeistert von Irankundas Bayern-Start

Nestory Irankunda ist im Sommer zum FC Bayern gewechselt

Nestory Irankunda wurde vom FC Bayern als nächstes großes Versprechen für die Zukunft verpflichtet. Doch schon in der Sommer-Vorbereitung konnte der gerade einmal 18 Jahre alte Australier hier und da seine Klasse unter Beweis stellen - ganz zur Freude von A-Nationaltrainer Graham Arnold.

"Es war ein großartiger Start für den Jungen, um ehrlich zu sein", wird Australien-Coach Graham Arnold von "The West Australian" zitiert. Der 61-Jährige hat die ersten Wochen von Nestory Irankunda beim deutschen Rekordmeister mit großem Interesse verfolgt, schickte sogar eigens seinen Co-Trainer Rene Meulensteen nach München.

Der Niederländer habe sich vor Ort ein Bild vom Bayern-Neuzugang gemacht, auch um sicherzugehen, dass der junge Flügelstürmer im neuen Umfeld gut angekommen ist. "Rene Meulensteen war in München, um den Jungen zu besuchen und zu sehen, wie es ihm geht. Und es geht ihm richtig gut, er ist so glücklich. Der Wechsel war für ihn herausragend", so Arnold.

Nach Wechsel zum FC Bayern: Irankunda muss sich noch immer "kneifen"

Auch er selbst habe schon zum Hörer gegriffen. "Er sagt, dass er sich immer noch kneifen muss, weil er nun im Training mit Spielern dieses Kalibers zusammenarbeitet. Der Junge wird dadurch viel lernen und noch besser werden", so der Socceroo-Coach überzeugt: "Es ist großartig, dass er sich so schnell eingefügt hat."

Nestory Irankunda war nach seinem 3,5 Millionen teuren Wechsel von Adelaide United zum FC Bayern zunächst im Training der zweiten Mannschaft untergebracht worden. Am ersten Spieltag der neuen Regionalliga-Saison gegen Wacker Burghausen gab er gleich sein Bayern-Debüt.

Dann bestritt er den weiteren Teil der Vorbereitung mit den Profis des FC Bayern, kam etwa in Testspielen unter Cheftrainer Vincent Kompany zum Einsatz und stand in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm (4:0) im Kader.

Der FC Bayern hatte Nestory Irankunda schon lange auf dem Zettel und konnte somit die internationale Konkurrenz ausstechen. In der australischen A-League kam der Youngster auf beeindruckende 60 Einsätze (16 Tore), für die Nationalmannschaft bestritt er bereits zwei Spiele (ein Tor).