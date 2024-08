So reagiert Nagelsmann auf Neuers Rücktritt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Manuel Neuer vom FC Bayern ist nicht mehr Teil des DFB-Teams

Volle Konzentration auf den FC Bayern: Manuel Neuers Nationalmannschaftskarriere ist seit Mittwochnachmittag offiziell beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann singt ein Loblied auf den 38-jährigen Keeper.

"Auch wenn ich Manus Entscheidung und seine Beweggründe nachvollziehen kann, ist sein Abschied ein großer Verlust – sportlich und menschlich", wurde Nagelsmann in einem DFB-Statement zitiert. "Manu hat das Torwartspiel geprägt wie kein anderer in der Geschichte des Fußballs. Mit seinen Paraden, mit seinen Rettungstaten, mit seiner Spieleröffnung und mit seiner Ausstrahlung war er für die Nationalmannschaft über fast eineinhalb Dekaden mehr als nur ein Rückhalt. Für die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, waren seine Fähigkeiten ein entscheidender Faktor."

Neuer sei "ein großer Sportler und ein großartiger, guter Typ", schwärmte Nagelsmann weiter. "Ich habe oft und gerne das Gespräch mit ihm gesucht und ich freue mich, dass ich das auch in Zukunft machen kann. Manu wird uns in der Nationalmannschaft fehlen!"

"Was er für den Fußball in Deutschland und für den DFB geleistet hat, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Er war für mich immer ein wichtiger Ansprechpartner", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Blick auf Neuer, der 124 Länderspiele absolvierte.

Nationalmannschaft: Manuel Neuer hat "das Torhüterspiel revolutioniert"

Der Austausch mit dem früheren Kapitän sei "von Respekt und Wertschätzung geprägt" gewesen, "mich haben an Manuel Neuer immer sein positives Denken, seine unfassbare Mentalität sowie seine Autorität auf dem Platz beeindruckt. Mit ihm verliert die Nationalmannschaft einen überragenden Torhüter, einen meinungsstarken Menschen und eine große Persönlichkeit", meinte Neuendorf.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler würdigte den Schlussmann vom FC Bayern: "Im Torhüter-Land Deutschland ragt Manu unter vielen außergewöhnlichen Keepern noch einmal hervor, er hat mit seiner Art das Torhüterspiel revolutioniert. Vor ihm und seinen Leistungen kann man sich nur verneigen."

Neuer hatte das Ende seiner DFB-Karriere zunächst in den sozialen Netzwerken per Video-Botschaft verkündet. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist", sagte der Weltmeister von 2014 unter anderem.