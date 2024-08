Neue Hummels-Deadline - Verhandlungen laufen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wohin zieht es Mats Hummels nach dem BVB-Abschied?

Auch knapp zwei Monate nach seinem Abgang von Borussia Dortmund ist Mats Hummels noch vereinslos. Angeblich gibt es nun eine Frist, innerhalb derer der Ex-BVB-Profi seine Zukunftsentscheidung treffen wird - und einen Verein in der Pole Position.

Wie "Sky" berichtet, will Hummels in den nächsten sieben Tagen entscheiden, wohin die berufliche Reise für ihn geht. Ein Karriereende ist demnach zwar weiter eine Option, aber nicht unbedingt die bevorzugte des 35 Jahre alten Abwehrspielers.

Stattdessen würde Hummels offenbar gerne weiter die Fußballschuhe schnüren - falls sich der richtige Klub dafür findet.

Der Meldung zufolge können sich drei Interessenten immer noch Chancen ausrechnen, den Ex-BVB-Star ablösefrei unter Vertrag zu nehmen: RCD Mallorca und Real Sociedad aus Spaniens La Liga sowie Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League.

Favorit in dem Poker soll derzeit Mallorca sein. In den letzten Stunden habe es auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel weitere Verhandlungen gegeben, heißt es. In diese soll auch Hermann Hummels, Vater und Berater des Profis, involviert sein.

Für Brighton könnte derweil der neue Teammanager Fabian Hürzeler zum Faustpfand im Werben um Hummels werden. Mitte August berichtete der ehemalige Coach des FC St. Pauli von einem "sehr guten, offenen und ehrlichen Austausch" mit Hummels. "Die Zahlen sind sehr gut, sonst hätten wir uns nicht mit der Personalie beschäftigt. Es geht am Ende des Tages darum, was der Spieler will und ob er sich zu 100 Prozent mit dem Verein committen kann. Das bleibt abzuwarten."

Über das angebliche Interesse von Real Sociedad an Hummels hatten zuvor auch spanische Medien berichtet.

Mit dem 18-jährigen Eigengewächs Jon Martín steht ein hochtalentierter Spieler im Kader des Europa-League-Teilnehmers, der dringend einen erfahrenen Mann an seiner Seite braucht. Hummels könne diese Rolle übernehmen und als eine Art "Ausbilder" für den Teenager fungieren, schrieb die Zeitung "Noticias de Gipuzkoa".

Der italienische Radiosender "Kiss Kiss" brauchte Hummels zudem erneut mit einem Wechsel zur SSC Neapel in Verbindung.

Beim BVB war der Vertrag des Weltmeisters von 2014 zu Ende Juni ausgelaufen und nicht verlängert worden. Hummels hatte insgesamt 508 Pflichtspiele (38 Tore, 23 Vorlagen) für die Schwarz-Gelben absolviert.