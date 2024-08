DFL-Bosse erwarten "Top-Saison der Bundesliga"

FIRO/SID/Max Ellerbrake

DFL glaubt an Top-Saison

Kurz vor dem Bundesliga-Saisonstart glaubt die Chefetage der Deutschen Fußball Liga (DFL) trotz der Schwierigkeiten abseits des Rasens an eine Spitzen-Spielzeit.

"Viele Klubs begeistern unabhängig der Ligazugehörigkeit, sind finanziell stabil aufgestellt und zeitgleich sportlich wettbewerbsfähig", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz: "Es wird eine weitere Top-Saison der Bundesliga."

Die 62. Spielzeit startet am Freitagabend. Doublegewinner Bayer Leverkusen tritt im Derby bei Borussia Mönchengladbach an (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). Außerhalb des Platzes muss die DFL mit Blick auf den geplatzten Investoren-Einstieg und die ausgesetzte Versteigerung der Medienrechte an Problemlösungen arbeiten.