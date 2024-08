Darum glaubt Felix Magath an den HSV-Aufstieg

IMAGO/B. Lindenthaler

Felix Magath glaubt, dass der Hamburger SV in die Bundesliga zurückkehrt

Den inzwischen siebten Anlauf unternimmt der Hamburger SV, um in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Felix Magath erklärte in einem Interview nun, warum er denkt, dass der HSV diese Saison als Aufsteiger beenden wird.

Die glorreichen Zeiten des Hamburger SV sind längst vorbei. Der einstigen Bundesliga-Dino verabschiedete sich vor sechs Jahren in die Zweitklassigkeit. Die Rückkehr ins deutsche Oberhaus verpasste der ehemalige Champions-League-Teilnehmer seitdem stets - mal knapp in der Relegation, mal deutlich.

"Das ist leider sehr bedauerlich, dass der HSV überhaupt abgestiegen ist, auch das war schon nicht notwendig. Aber man hatte die Warn-Signale nicht gesehen. Man hat ja schon gegen den Abstieg gespielt, aber man hat nichts verändert", sagte Felix Magath in einem Interview mit "wettbasis.com".

Magath glaubt an HSV-Rückkehr in die Bundesliga

Der ehemalige Trainer der Rothosen hatte selbst nicht geglaubt, dass die Hanseaten mehr als ein Jahr in der 2. Bundesliga verbringen würden. "Jeder hat gedacht, auch ich habe natürlich vermutet, das ist dann eine kleine Ehrenrunde, die man da dreht und der HSV gleich wieder aufsteigen wird", so der langjährige Fußball-Funktionär weiter.

Nun soll Steffen Baumgart, der im Frühjahr das Cheftraineramt von Tim Walter übernommen hat, in seinem zweiten Anlauf den Aufstieg packen. "Das ist keine gewöhnliche Situation, sondern das erfordert halt auch eine etwas andere Herangehensweise, als wenn man von Beginn an Trainer ist", erklärte der gebürtige Aschaffenburger. Nun seien die Voraussetzungen aber anders.

"Er hat jetzt eben die Möglichkeit, indem er die Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht hat, indem er auch Einfluss auf die Mannschafts-Zusammenstellung hat, jetzt sein Team zu bilden. Ich gehe davon aus, dass er das mit dem HSV auch in dieser Saison schafft und so in die Bundesliga zurückzukehren kann", prognostizierte der 71-Jährige.