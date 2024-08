Hector-Warnung an 1. FC Köln: "Was auf jeden Fall fehlt"

IMAGO/Sebastian Bach

Beim 1. FC Köln läuft's noch nicht rund

Der 1. FC Köln hat nach seinem durchwachsenen Saisonstart viele Fragezeichen produziert. Nun hat sich Ex-Kapitän Jonas Hector zur aktuellen Situation des Zweitligisten geäußert.

Der unruhige Start des 1. FC Köln beschäftigt auch den ehemaligen Kölner Jonas Hector. Bei "Sky" (HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk) sprach er über die Erkenntnisse aus dem Saisonstart der Geißböcke.

Aktuell fehle vor allem noch "ein Erfolgserlebnis", sagte der Ex-Profi. Den Auftakt gegen den Hamburger SV verlor der Effzeh mit 1:2 im heimischen Stadion, im zweiten Saisonspiel verspielte der Klub noch eine Führung gegen die SV Elversberg und holte nur einen Punkt. Im DFB-Pokal zitterten sich die Kölner zu einem 3:2 n.V Verlängerung gegen Drittligist Sandhausen.

"Was auf jeden Fall fehlt, muss ich sagen, ist jemand, der vorne die Dinger wegmacht", erklärte der 34-Jährige. "Ohne Wenn und Aber ist da aktuell keiner, der diesen Knipserinstinkt hat. Beim letzten Aufstieg hatten wir mit Simon Terodde und Jhon Córdoba sogar zwei Knipser vorne drin."

Terodde schoss den FC damals mit 29 Toren zurück ins Oberhaus. Aktuell steht der 1. FC Köln noch ohne Treffer von einem etatmäßigen Stürmer da. In der Offensive sind aktuell Damion Downs und Tim Lemperle, der von der SpVgg Greuther Fürth zurückkehrte, gesetzt. Routinier Mark Uth fällt nach einer erneuten Verletzung an den Adduktoren noch einige Zeit aus.

"Nachholbedarf" beim 1. FC Köln

"Gerade in der 2. Liga brauchst du jemanden, der dir gewisse Tore garantiert", sagte Hector zur Stürmer-Ladehemmung.

Über den Neu-Trainer Gerhard Struber könne er "relativ wenig" sagen. Den grundsätzlichen Ansatz im Struber-Spiel finde er in Ordnung. "Die Frage ist, ob er passend ist für so manche Spiele in der 2. Liga", so Hector.

Die viele Intensität und Gegenpressing erinnere ihn an die Zeit unter Ex-Coach Steffen Baumgart. Wichtiger sei aber, wie sich der Klub bei Ballbesitz präsentiere.

"Da gibt es Nachholbedarf, da kann der FC ein bisschen was optimieren, damit in den Phasen, wo sich der Gegner hinten reinstellt, mehr Zug zum Tor kommt", erklärte er.

Hector absolvierte zwischen 2012 und 2023 insgesamt 314 Spiele für den 1. FC Köln und stieg mit dem Effzeh 2014 und 2019 aus der 2. Bundesliga auf.