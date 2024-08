"Nicht nachvollziehbar": Ex-Profi kritisiert FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka macht beim FC Bayern derzeit eine schwere Zeit durch

Der FC Bayern hat auch in diesem Jahr einen mit Stars vollbesetzten Kader, der neue Cheftrainer Vincent Kompany hat die Qual der Wahl. Zuletzt ließ er etwa Leon Goretzka außen vor, der den Rekordmeister im Sommer womöglich noch verlässt. Eine unverständliche Entwicklung, so Ex-Nationalspieler Markus Babbel.

Für den ehemaligen Münchner Abwehrspieler Markus Babbel ist die Ausbootung von Leon Goretzka beim FC Bayern "nicht nachvollziehbar", wie er kurz vor dem Bundesliga-Saisonstart in der "ran.de"-Webshow ausführte. Der Mittelfeldmann sei das "große Fragezeichen" in München.

"Mir ist es ein Rätsel, dass man ihn so in Frage stellt. Ich finde, er ist ein herausragender Achter. Bei mir würde er von Anfang an spielen", so Babbel deutlich. Welchen Bayern-Star er stattdessen in der Schaltzentrale auf die Bank setzen würde, verriet der 51-Jährige nicht.

Im Sommer war Joao Palhinha als neue Stammkraft fürs defensive Mittelfeld verpflichtet worden, zudem hat Cheftrainer Vincent Kompany Goretzkas DFB-Kollegen Joshua Kimmich zurück in die Mitte gezogen. Shootingstar Aleksandar Pavlovic verspricht sich genauso Einsätze wie Konrad Laimer.

"Anscheinend", so Babbel, "hat der Trainer oder der Verein andere Ideen. Es liest sich ja so, als ob sie ihn nicht mehr haben wollen - nichts anderes ist es ja". Da für Goretzka derzeit wenig Wechseloptionen bestehen, geht der Ex-Profi allerdings von einem Verbleib aus. Bei der Generalprobe vor dem Liga-Start gegen Zürich (4:0) agierte Goretzka in der Innenverteidigung, nachdem er zuvor im DFB-Pokal gegen Ulm (4:0) nicht im Kader stand.

Babbel spekuliert über Bayern-Abgang von de Ligt

Verwunderung hat bei Markus Babbel zudem der Abgang von Matthijs de Ligt zu Manchester United gesorgt. "Sie haben in ihm den besten Innenverteidiger abgegeben. Jetzt ist natürlich die Frage: Was ist da passiert? Ist da irgendwas vorgefallen? Ich tue mich immer schwer, wenn ich höre, er sei verletzungsanfällig", so der Europameister von 1996, der den Niederländer gerne "mal hundertprozentig fit" gesehen hätte.

Letztlich wurde de Ligt wohl auch deshalb abgegeben, weil er laut Babbel "der einzige Innenverteidiger war, der noch richtig Geld bringt". Die weiteren Wechselkandidaten seien womöglich "nicht so begehrt gewesen".