Thorup: Hohe Ziele des FC Augsburg "eine Motivation"

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Jess Thorup vom FC Augsburg kann mit den ambitionierten Zielen der Vereinsführung sehr gut leben

Trainer Jess Thorup vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg kann mit den ambitionierten Zielen der Vereinsführung sehr gut leben.

"Für mich ist das eine Motivation, ich bin auch ambitioniert", sagte Thorup vor dem Bundesliga-Start am Samstag (15:30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen und ergänzte: "Ich bin nicht nach Augsburg gekommen, um nur um den Klassenerhalt zu spielen."

Die Verantwortlichen des FCA hatten zuletzt angekündigt, von ihrem "Graue-Maus-Image" wegkommen zu wollen und dabei auch Meister Bayer Leverkusen und Überraschungsteam VfB Stuttgart als Vorbilder genannt. Thorup wolle sich jedoch nicht "mit anderen Mannschaften vergleichen", wie der 54-Jährige betonte: "Wir versuchen es mit unserer eigenen Art und Weise."

Sein Ziel sei es von Anfang an gewesen, in Augsburg "ein starkes Fundament aufzubauen, sodass wir uns über die nächsten Jahre steigern, vielleicht mal in den Top-10 landen oder in Europa spielen", sagte Thorup: "Aber da sprechen wir über die Zukunft. Für mich geht es jetzt um das erste Spiel gegen Bremen. Über große Ziele können wir sprechen, wenn wir mal ein paar Spiele gemacht haben."