Hamann macht sich für Nübel als Neuer-Nachfolger stark

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann spricht sich für Alexander Nübel aus

Manuel Neuer ist aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten und konzentriert sich fortan voll und ganz auf seine Arbeit beim FC Bayern. Marc-André ter Stegen steht als Nachfolger bereit. TV-Experte Dietmar Hamann äußert jedoch eine andere Idee.

"Du hast mit Alexander Nübel einen Torwart, der meiner Meinung nach die nächsten drei oder vier Turniere der DFB-Torwart sein muss", sagte Hamann bei "Sky" und machte sich damit für den Keeper des VfB Stuttgart stark.

Der Vize-Weltmeister von 2002 erinnerte bei seiner Einschätzung an das Alter der beiden Schlussmänner. "Er [Nübel] ist fünf Jahre jünger als ter Stegen und für mich im Moment am besten. Ich würde mit dem Gedanken spielen, schon bei der nächsten Weltmeisterschaft Nübel ins Tor zu stellen", so Hamann.

Neuer-Nachfolge offenbar schon geklärt

Laut "Bild" wird ter Stegen der Nachfolger von Neuer in der Nationalmannschaft. Die Entscheidung zugunsten des 32-Jährigen soll bereits gefallen sein.

Ter Stegen ist seit Jahren der Stammkeeper des FC Barcelona. In der DFB-Auswahl musste sich der Routinier bei den großen Turnieren in der Vergangenheit aber stets hinter Neuer anstellen und kommt daher "erst" auf 40 Länderspiele. Nun winkt die Beförderung.

Neuer verabschiedet sich aus Nationalmannschaft

Neuer hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft am Mittwoch in einer Videobotschaft verkündet.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist", schilderte der 38-Jährige. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, den Höhepunkt kennt jeder: der Sieg im Maracana-Stadion, der Sieg gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind", sagte der Bayern-Kapitän weiter.

Neuer kam in 124 Länderspielen zum Einsatz - letztmalig beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2 n.V.) bei der Fußball-EM im Juni.