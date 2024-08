VfL Wolfsburg verspürt "viel Vorfreude" auf den FC Bayern

unknown

Ralph Hasenhüttl will gegen den FC Bayern punkten

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will beim fordernden Saisonstart gegen Rekordmeister Bayern München am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) für eine Überraschung sorgen.

"Wir spielen nicht gegen diesen großen Mythos FC Bayern, sondern gegen elf Spieler auf dem Platz. Man hat immer Möglichkeiten, sich zu behaupten", sagte Hasenhüttl am Freitag: "Wir haben viel Vorfreude auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Das wird man meiner Mannschaft anmerken, das kann ich versprechen."

Das glanzlose Weiterkommen in der ersten Pokalrunde beim Oberligisten TuS Koblenz (1:0) ist für den Österreicher kein Stimmungsdämpfer. "Wir haben keine Angst", sagte Hasenhüttl: "Wir haben uns ein bisschen was zurechtgelegt. Wir sind heiß darauf zu zeigen, wie weit wir sind. Wir werden uns nicht verstecken."

Ein Lob sprach Hasenhüttl dem neuen Bayern-Coach Vincent Kompany aus. "Das Bild, das sie in der Vorbereitung abgeliefert haben, ist sehr gut. Er hat aufblitzen lassen, in welche Richtung er gehen will mit seiner Mannschaft", sagte Hasenhüttl. Die Bayern seien eine Mannschaft, "die nicht über so viele Schwachstellen verfügt, eigentlich über fast keine."

Personell kann der VfL nicht aus dem Vollen schöpfen. Unter anderem bangt Hasenhüttl um den Einsatz von Abwehrspieler Maxence Lacroix. "Es steht außer Frage, dass es ein herber Verlust ist, wenn er nicht spielt", sagte Hasenhüttl.