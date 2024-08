Klarer Sieg! Real dreht nach Mbappé-Auswechslung auf

IMAGO/Goal Sports Images

Real Madrid siegte am Ende deutlich

Real Madrid kommt in La Liga langsam in Fahrt. Das Starensemble um Königstransfer Kylian Mbappe gewann am Sonntagabend mit 3:0 (0:0) gegen Aufsteiger Real Valladolid, zeigte beim ersten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft aber nur selten sein riesiges Potenzial.

Federico Valverde (50.), der die Rückennummer 8 von seinem großen Idol Toni Kroos übernommen hat, traf mit einem abgefälschten Freistoß aus 28 Metern zur Führung für den Titelverteidiger und Champions-League-Sieger. In die kleine Drangphase der Gäste hinein sorgte Brahim Diaz (88.) mit einem lässigen Heber für die Entscheidung. Neuzugang Endrick (90.+6) legte mit seinem ersten Treffer für Real nach.

Superstar Mbappe blieb in seinem ersten Pflichtspiel im Santiago Bernabeu wirkungslos. Ein Versuch des Franzosen mit der Hacke aus kurzer Distanz war zu unplatziert, ansonsten tauchte Mbappe nur selten vor dem gegnerischen Tor auf. In der 87. Minute wurde der Angreifer ausgewechselt.

Nach dem 1:1 bei RCD Mallorca zum Auftakt und dem Sieg über Valladolid liegen die Königlichen nun mit vier Punkten im oberen Tabellendrittel. Nur Celta Vigo und Reals Erzrivale FC Barcelona mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick sind mit sechs Punkten perfekt in die Saison gestartet.