Neuer zieht unerwartetes Tuchel-Fazit

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Manuel Neuer (l.) war unter Thomas Tuchel die gesetzte Nummer eins

Thomas Tuchel hielt sich insgesamt lediglich rund 14 Monate als Cheftrainer beim FC Bayern, musste nach der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren im vergangenen Mai seinen Posten wieder räumen. Mannschaftskapitän Manuel Neuer hat nun in einem Interview klargestellt, wie er persönlich die Zusammenarbeit mit Tuchel wahrgenommen hat.

Gegenüber dem "kicker" betonte der 38-Jährige, dass er die Zeit unter Übungsleiter Tuchel durchaus als positiv erlebte, wenngleich es im Sommer 2024 keinen einzigen Titel für den FC Bayern gab.

"Er hat zu Recht einen guten Ruf", stellte Neuer in seiner Bewertung zunächst fest. Er verwies darauf, dass die Rahmenbedingungen für Tuchel schon in seiner Anfangszeit an der Säbener Straße kompliziert gewesen wären: "Die Gegebenheiten rund um den Verein haben ihm seine Arbeit sicher nicht leicht gemacht. Das spielt in der Gesamtbetrachtung eine entscheidende Rolle. Der Sommer 2023 war nicht leicht für einen Trainer, unabhängig davon, welcher Trainer da gewesen wäre."

Unter der sportlichen Verantwortung des 50-Jährigen wurde der FC Bayern in der Bundesliga nur Dritter hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart, scheiterte zudem frühzeitig im DFB-Pokal an Drittligist Saarbrücken. Lediglich in der Champions League blickte der deutsche Branchenprimus mit dem Erreichen des Halbfinals auf eine zufriedenstellende Saison 2023/2024 zurück.

Neuer seit Oktober 2023 wieder die Nummer eins beim FC Bayern

Für Bayerns Stammkeeper Neuer steht in der Rückbetrachtung und die Bewertung der Arbeit Thomas Tuchels fest: "Er hat gut mit uns gearbeitet, uns super auf die Gegner eingestellt. Thomas Tuchel ist ein super Trainer. Aber klar ist auch: Wenn der Erfolg fehlt, ist die Perspektive beim FC Bayern für einen Trainer nicht gut."

Neuer selbst war in der gemeinsamen Bayern-Zeit mit Tuchel nach seiner langwierigen Schienbein-Verletzung im Herbst 2023 wieder zurückgekehrt und war seitdem die unumstrittene Nummer eins im Münchner Tor.