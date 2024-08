Krebskranker Sven-Göran Eriksson gestorben

unknown

Sven-Göran Eriksson ist mit 76 Jahren gestorben.

Die Trainerlegende Sven-Göran Eriksson ist tot. Wie der Agent des Schweden der französischen Nachrichtenagentur "AFP" bestätigte, sei er nach schwerer Krankheit am Montag "friedlich im Kreise seiner Familie in seinem Haus verstorben".

Der frühere Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft litt unter Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eriksson wurde 76 Jahre alt.

Im vergangenen Januar hatte Eriksson die niederschmetternde Diagnose erhalten. Er habe wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben, erklärte er damals. Deshalb erfüllte sich der Liverpool-Fan im März seinen letzten großen Fußball-Traum: Bei einem Benefizspiel an der Anfield Road betreute er die Auswahl der Reds.

Eriksson hatte von 2001 bis 2006 die Three Lions betreut und zu zwei Weltmeisterschaften geführt, später trainierte er auch die Auswahlen Mexikos, der Elfenbeinküste und der Philippinen. Als Vereinstrainer stand er unter anderem bei Benfica Lissabon, der AS und Lazio Rom sowie Manchester City an der Seitenlinie und gewann zahlreiche Titel. Bereits 1982 hatte er mit dem IFK Göteborg den UEFA-Cup geholt.