Wölfinnen eröffnen Runde zwei im DFB-Pokal

IMAGO/Team2/SID/IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Landet der Pokal wieder in Wolfsburg?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen zeitgenau angesetzt.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg eröffnet das Pokalwochenende mit der einzigen Partie am Freitagabend (6. September, 18.30 Uhr) beim Regionalligisten Hertha BSC. Das Spiel des Zweitligaaufsteigers Union Berlin gegen das Bundesligateam von RB Leipzig wird am folgenden Sonntag (16.00 Uhr) als einzige Partie live vom Pay-TV-Sender "Sky" übertragen.

Die Meisterinnen von Bayern München steigen kurz vor dem Livespiel (14.00 Uhr) beim Zweitligisten SC Sand in den Wettbewerb ein. Wie alle übrigen elf Erstligisten hatten die Supercupsiegerinnen in der ersten Runde ein Freilos. Insgesamt sind am Sonntag die meisten Paarungen (10) angesetzt, darunter auch das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (14.00 Uhr).

Erst drei Tage später, am Mittwoch den 11. September, kämpfen der 1. FFV Erfurt und Eintracht Frankfurt um den letzten Platz im Achtelfinale. Die Partie findet nicht wie alle übrigen am Wochenende zuvor statt, da die Eintracht am Pokalsamstag in der Qualifikation zur Champions League antritt, sollte sie drei Tage zuvor das Halbfinale der Qualifikation gegen Sporting Lissabon gewinnen.

Die Spiele der zweiten Runde im Überblick:

Freitag, 6. September 2024:

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (18.30 Uhr)

Samstag, 7. September 2024:

MSV Duisburg - Hamburger SV (13.00 Uhr)

SV Meppen - FC Carl Zeiss Jena (14.00 Uhr)

Kieler MTV - VfL Bochum (14.00 Uhr)

1. FC Nürnberg - SC Freiburg (14.00 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - Kickers Offenbach (17.00 Uhr)

Sonntag, 8. September 2024:

Karlsruher SC - Bayer 04 Leverkusen (12.00 Uhr)

Fortuna Köln - SV 67 Weinberg (13.00 Uhr)

SC Sand - Bayern München (14.00 Uhr)

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (14.00 Uhr)

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen (15.00 Uhr)

FC Viktoria 1889 Berlin - Turbine Potsdam (15.00 Uhr)

SV Hegnach - TSG Hoffenheim (15.00 Uhr)

DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen (15.30 Uhr)

1. FC Union Berlin - RB Leipzig (16.00 Uhr)

Mittwoch, 11. September 2024:

1. FFV Erfurt - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)