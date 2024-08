Wilmots erklärt Transfer-Plan des FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marc Wilmots spricht über die Lage beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 präsentiert sich auf dem Transfermarkt äußerst umtriebig. Weitere Neuzugänge sind beim Zweitligisten allerdings nicht mehr geplant, wie S04-Sportdirektor Marc Wilmots nun verriet.

"Unser Fokus liegt in den kommenden Tagen auf der Abgangsseite, daran arbeiten wir mit Hochdruck. Bei Henning Matriciani haben wir mit der Leihe zum SV Waldhof Mannheim bereits eine gute Lösung für den Spieler und uns als Verein gefunden", wird Wilmots auf "schalke04.de" zitiert.

Die Königsblauen hatten den Transfer von Matriciani zum Drittligisten am Montag offiziell verkündet.

FC Schalke 04 vollzieht Kader-Umbruch

Der FC Schalke 04 setzte damit seinen Kader-Umbruch fort. Die Knappen holten in diesem Sommer 15 externe Neuzugänge. "Dazu sind Spieler aus der Knappenschmiede zum Kader gestoßen und mit Justin Heekeren sowie Mehmet Can Aydin außerdem zwei ausgeliehene Profis zurückgekehrt", fügte Wilmots hinzu.

Die Verantwortlichen seien "insgesamt sehr zufrieden mit dem, was wir im Transferfenster erreicht haben", verriet der Belgier. "Wir haben junge, hungrige Spieler verpflichten können, an deren Potenzial wir glauben. Gleichzeitig konnten wir mit Spielern wie Amin Younes, Christopher Antwi-Adjei und Janik Bachmann viel Erfahrung und Qualität ins Team holen", so Wilmots. Der Schalker Plan sei "über mehrere Jahre ausgerichtet", erklärte der Sportdirektor die Strategie.

FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln

Der FC Schalke 04 rangiert in der 2. Bundesliga mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen aktuell auf dem neunten Tabellenplatz. "Magdeburg war ein schwieriges Spiel mit hohem Lernpotenzial, gerade für die jungen Spieler", kommentierte Wilmots das jüngste 2:2-Unentschieden.

Der FC Schalke 04 empfängt am Sonntagmittag (13:30 Uhr) den Tabellennachbarn 1. FC Köln (8.). "Nun gilt es, den vollen Fokus auf das anstehende Heimspiel zu legen, um die Startphase erfolgreich abzuschließen", forderte der S04-Sportdirektor vor dem Klassiker.