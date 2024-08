Medien: Nächster Topklub heiß auf Tah

IMAGO/UWE KRAFT

Jonathan Tah ist weiterhin für Bayer Leverkusen am Ball

Der Poker um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nimmt wenige Tage vor Schließung des Transfermarkts offenbar noch einmal an Fahrt auf. Während ein Wechsel zum FC Bayern wohl noch immer nicht zu einhundert Prozent ausgeschlossen ist, soll sich nun ein weiterer europäischer Topklub einschalten.

Laut der spanischen "Sport" und "Sky" mischt der FC Barcelona im Transfer-Poker um Tah mit.

"Sky" berichtet von "ersten Gesprächen" mit Tahs Berater Pini Zahavi. Der FC Barcelona soll aber noch keinen Kontakt zu Bayer Leverkusen aufgenommen haben.

Tah ist vertraglich nur noch bis 2025 an den amtierenden deutschen Meister gebunden. Eine Verlängerung soll für den Innenverteidiger derzeit kein Thema sein. Der 28-Jährige wurde zuletzt intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Ein Wechsel an die Säbener Straße sei "aktuell unwahrscheinlich, aber noch nicht 100-prozentig vom Tisch", schreibt "Sky" dazu.

Weitere Transfers beim FC Bayern nicht ausgeschlossen

Der deutsche Rekordmeister muss momentan auf Innenverteidiger Hiroki Ito (Mittelfußbruch) sowie Rechtsverteidiger Josip Stanisic (Außenbandriss Knie) verzichten. Sportdirektor Christoph Freund ließ nach dem Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (3:2) deshalb noch eine Hintertür für Transfers offen.

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro sagte zur Personalie Tah derweil am Freitagabend gegenüber "DAZN": "Zurzeit gehen wir davon aus, dass er bei Bayer Leverkusen bleibt und mehr beschäftigt uns das nicht." Gleichzeitig verwies der 60-Jährige auf das in der Bundesliga und vielen weiteren Topligen bis zum 30. August geöffnete Transferfenster.

Tah spielt bereits seit 2015 für Bayer Leverkusen, wechselte damals vom Hamburger SV in das Rheinland. Der deutsche Nationalspieler hatte in der Vorsaison als Kapitän einen großen Anteil am Double-Gewinn der Werkself.