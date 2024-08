Hoffenheim holt Rechtsverteidiger Gendrey

AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Valentin Gendrey (l.) kommt zur TSG Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim bastelt kurz vor Transferschluss weiter an seinem Kader und hat Rechtsverteidiger Valentin Gendrey verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Franzose kommt vom italienischen Serie-A-Klub US Lecce. Über die Vertragsdauer machte der Europa-League-Teilnehmer keine Angaben, bei der Ablösesumme wird über acht Millionen Euro spekuliert.

Der frühere Junioren-Nationalspieler Gendrey gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal seines italienischen Klubs. Er absolvierte in dieser Zeit 74 Partien in der Serie A.

"Valentin ist ein defensiv verlässlicher Außenverteidiger, der die aggressive, italienische Spielweise verinnerlicht hat und in der Serie A viel Erfahrung sammeln konnte", sagt Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer.