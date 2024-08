Schnappt sich Leverkusen ein Liverpool-Juwel?

IMAGO/Craig Galloway

Tyler Morton soll bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen

Nachdem Bayer Leverkusen bei Arthur Vermeeren, der sich RB Leipzig angeschlossen hat, leer ausgegangen ist, nimmt der amtierende deutsche Meister offenbar ein Juwel vom FC Liverpool ins Visier.

Wie die "Times" berichtet, haben die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen bei den Reds wegen Tyler Morton angefragt. Demnach will die Werkself das Mittelfeld-Talent ausleihen.

Als feste Ablöse ruft Liverpool dem Bericht zufolge 25 Millionen Euro auf. Eine Summe, die Leverkusen laut "kicker" nicht zahlen will.

Offen sei laut dem Fachmagazin, ob Bayer eine Kaufoption aushandeln kann oder ob man sich auf eine einsatzabhängige Kaufpflicht einlassen muss. Eine reine Leihe sei dagegen weniger interessant für die Double-Sieger.

Morton schloss sich bereits im Alter von sieben Jahren dem FC Liverpool an.

Ex-Teammanager Jürgen Klopp galt als großer Förderer des Juwels, schon zur Vorbereitung auf die Saison 2021/22 nahm er Morton mit in die Profimannschaft auf.

Im Alter von 18 Jahren debütierte er für die Reds im League Cup, zwei Monate später folgte sein erster von insgesamt zwei Einsätzen in der Premier League. Zudem durfte er schon zweimal Champions-League-Luft schnuppern.

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde Morton allerdings für mehr Spielpraxis in die zweite englische Liga verliehen. Zunächst lief er für die Blackburn Rovers Rovers auf, im vergangenen Fußball-Jahr schnürte er die Schuhe für Hull City. Bei den Tigers war der Youngster gesetzt, bestritt 35 von 40 Spielen von Beginn an.

Morton wurde auch bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehandelt

Im Juni war Morton bereits bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehandelt worden.

Der englische U21-Nationalspieler hat seine Unterschrift Anfang 2023 unter einen langfristigen Vertrag beim FC Liverpool gesetzt. Dennoch seien die Reds bereit das Eigengewächs ziehen zu lassen, sollte ein Interessent mehr als 23 Millionen Euro bieten, hieß es damals ebenfalls bei der "Times".

Das Leipziger Interesse dürfte allerdings nach dem Transfer von Arthur Vermeeren erloschen sein. Frankfurt hat sich inzwischen die Dienste von Oscar Højlund gesichert.