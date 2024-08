Juventus-Verteidiger beim VfB Stuttgart gehandelt

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Wechselt Tiago Djaló von Juventus Turin zum VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart schaut sich kurz vor dem Ende der Wechselfrist am Freitag (20 Uhr) noch nach einem neuen Innenverteidiger um. Angeblich geht der Blick der Schwaben auch zu Italiens Rekordmeister Juventus.

Juventus-Verteidiger Tiago Djaló steht nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" auf dem Zettel des VfB Stuttgart. Der 24-Jährige aus Portugal steht demzufolge nach nur einem halben Jahr bei der Alten Dame schon wieder vor dem Abschied.

Djaló war erst im vergangenen Winter von OSC Lille aus Frankreich gekommen und mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet worden. Die Jugend hatte der Abwehrspieler größtenteils beim Lissaboner Klub Sporting verbracht bis er 2019 kurzzeitig in die Nachwuchsabteilung der AC Mailand gewechselt war.

Juve hatte vor einem halben Jahr immerhin rund fünf Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß gezahlt - angesichts von nur einem einzigen Kurzeinsatz in der vergangenen Serie-A-Saison ein schlechter Deal. Unter dem neuen Cheftrainer Thiago Motta hatte Djaló in der Sommervorbereitung noch eine neue Bewährungschance erhalten, nachhaltig guten Eindruck konnte er allerdings offenbar nicht hinterlassen.

VfB Stuttgart im Werben um Djaló offenbar nicht alleine

An den ersten beiden Spieltagen der neuen Serie-A-Saison gegen Como (3:0) und Hellas Verona (2:0) hatte Motta auf die Dienste des Abwehrmannes komplett verzichtet.

Laut "Gazzetta dello Sport" will sich der VfB Stuttgart nun die festgefahrene Situation von Tiago Djaló bei Juventus zum Vorteil machen. Die Kaderplaner aus dem Ländle sollen dem italienischen Rekordmeister ein Angebot für einen Leih-Transfer unterbreitet haben. Ob Juventus zustimmt, ist offen.

Zugleich scheint der Bundesliga-Vizemeister nicht der einzige Interessent zu sein. Auch die AS Roma soll ihre Fühler nach dem Abwehrspieler ausgestreckt haben. In der letzten Saison hatte sich der Hauptstadtklub schon einmal in Turin bedient, als man Dean Huijsen ausgeliehen hatte - ein Deal, der Früchte trug. Inzwischen ist der spanische Junioren-Nationalspieler für 15 Millionen Euro zum AFC Bournemouth gewechselt.