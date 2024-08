ZDF sichert sich TV-Rechte für die Champions League

FIRO/SID

2012 hatte das ZDF erstmals Champions League übertragen

Das ZDF wird auch in den kommenden drei Spielzeiten das Finale der Champions League übertragen. In einem neuen Rechtevertrag mit der UEFA hat sich der Sender die Live-Rechte für das Endspiel gesichert.

"Wir freuen uns, dass wir unserem Publikum auch weiterhin das Finale der UEFA Champions League live zeigen können, das 2025 in München stattfinden wird", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Zudem bietet der Sender mit dem "sportstudio UEFA Champions League" ab dem ersten Spieltag ausführliche Zusammenfassungen der wichtigsten Partien am Mittwochabend an. "Das ZDF bleibt eine wichtige Adresse für Königsklassen-Fußball im Free-TV", sagte Polus. Die linearen Nachverwertungsrechte, sowie die "Clip"-Rechte greifen jeweils mittwochs ab 23:00 Uhr.

Die erste Sendung der neuen Saison steht am 18. September (23:00 Uhr) auf dem ZDF-Programm. Zuvor ist die Auslosung der neu eingeführten Ligaphase am Donnerstag (18:00 Uhr) im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.

Bereits in den vergangenen drei Spielzeiten hielt der Sender diese Rechte inne. Von 2012 bis 2018 hatte das ZDF jeweils eine Partie der Königsklasse pro Spieltag gezeigt, ehe die Übertragungen zeitweise komplett hinter der Bezahlschranke verschwanden. Wer alle Spiele der Saison 2024/25 sehen will, benötigt ein Abo bei DAZN und Amazon Prime Video.