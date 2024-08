Stöger darf auf Österreich-Debüt hoffen

IMAGO/fohlenfoto/SID/IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Kevin Stöger kam aus Bochum nach Gladbach

Mittelfeldspieler Kevin Stöger von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach darf auf sein Debüt für die österreichische Nationalmannschaft hoffen.

Teamchef Ralf Rangnick nominierte den Neuzugang der Fohlen an dessen 31. Geburtstag für die Nations-League-Spiele am 6. September in Slowenien und drei Tage später in Norwegen.

Stöger war im März 2019 erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen worden, kam damals aber nicht zum Einsatz. Zurück im Team ist zudem Junior Adamu vom SC Freiburg. Verzichten muss Rangnick weiterhin auf den verletzten David Alaba von Real Madrid.