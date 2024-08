Zukunftsgespräche beim FC Bayern: So ist der Neuer-Plan

IMAGO/Laci Perenyi

Manuel Neuer hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Manuel Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus. Nun hat ein Medienbericht enthüllt, wie der Keeper seine Zukunft plant. Angeblich ist bereits ein grober Termin für Vertragsgespräche mit den FCB-Bossen vorgesehen.

Eines steht seit Kurzem fest: Manuel Neuer wird nicht mehr das Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft tragen. Die langjährige Nummer eins gab kürzlich ihren Rücktritt aus dem DFB-Team bekannt. Entscheidend für die Entscheidung des 38-Jährigen war laut "Sport Bild" wohl auch die offene Zukunft beim FC Bayern.

Dort endet Neuers Vertrag nämlich - Stand jetzt - Ende Juni 2025. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der 2026 anstehenden Weltmeisterschaft einen klaren Entschluss von Neuer wollte, habe dieser sich nach 15 Jahren im DFB-Trikot für den Rücktritt entschieden. Nun also will der Torwart den vollen Fokus auf den FC Bayern legen. Denn Neuers Ziel ist es, seine Karriere auch in 2025/26 fortzusetzen, wie es weiter heißt.

Dafür will er in den kommenden Monaten gute Leistungen abliefern, um sich für einen neues Arbeitspapier zu empfehlen. Gespräche soll es demnach im Frühling 2025 geben.

Passend dazu sagte zuletzt Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen gegenüber "Bild", dass er froh sei, dass Neuer weiter im Bayern-Tor stehen und fügte an: "Über seine weitere Zukunft haben wir intern noch nicht gesprochen. Wie es da weitergeht, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen."

FC Bayern: Neuer hat noch Lust

Neuer selbst hatte zudem zuletzt im "kicker" angedeutet, dass er gerne noch beim deutschen Fußball-Rekordmeister weitermachen würde.

"Wenn wir die Saison mit dem neuen Trainerteam und mit neuem Schwung erfolgreich bestreiten, bedeutet das ja auch für mich, dass es Spaß macht. Und wenn der Spaß da ist, dann geht’s für mich auf jeden Fall weiter", hatte der 38-Jährige erklärt.

Neuer trägt seit Sommer 2011 das Trikot des FC Bayern. Mit den Münchnern wurde er (unter anderem) elf Mal deutscher Meister und sechs Mal DFB-Pokalsieger. 2013 und 2020 räumte er zudem die Champions-League-Trophäe ab.