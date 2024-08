Kane "hungrig" auf Lewandowski-Rekord

Klaus Bergmann, dpa

Bayern-Torjäger Kane erhält erstmals den "Goldenen Schuh"

Torjäger Harry Kane spürt nach den ersten Wochen unter dem neuen Trainer Vincent Kompany eine neue Energie in der Mannschaft des FC Bayern München.

"Das Team ist hungrig, der Trainer ist hungrig, diese Saison erfolgreich zu sein", sagte der 31 Jahre alte Engländer nach seiner Auszeichnung mit dem "Goldenen Schuh" als erfolgreichster Torschütze in Europas Ligen und rückblickend auf die titellose Vorsaison.

Der neue Alltag als Fußball-Profi unter dem 38 Jahre alten Kompany sei "wirklich gut", äußerte der Angreifer: "Ich bin beeindruckt von seiner Energie."

Der Ex-Profi bekomme großen Respekt von allen Bayern-Spielern, "nicht nur als Trainer, sondern auch wegen seiner Art, wie er als Profi war. Einige von uns haben gegen ihn gespielt, und wir wissen, wie hart und leidenschaftlich er als Spieler war und wie erfolgreich, speziell bei Manchester City".

Harry Kanes eigener Anspruch: "Jede Saison verbessern"

Kane will sich trotz seines Alters auch unter Kompany weiter entwickeln. "Ich gehe in jede Saison mit dem Ziel, Dinge zu verbessern", sagte er: "Wenn ein neuer Coach kommt, braucht es aber Zeit, zu verstehen, was er möchte, wie er meine Rolle sieht im Team."

Sein Ziel sei es, der Mannschaft "weiter mit meinen Toren zu helfen". Im zweiten Jahr in München will Kane mit dem FC Bayern Titel gewinnen.

In seinem Premierenjahr in der Bundesliga hatte der vom FC Bayern 2023 für rund 100 Millionen Euro verpflichtete Stürmer 36 Tore erzielt und war auf Anhieb Torschützenkönig geworden. Der erstmalige Gewinn des "Goldenen Schuhs" hat ihn in der Entscheidung bestärkt, nach vielen Jahre bei Tottenham Hotspur etwas Neues gewagt zu haben.

"Die Premier League war ein großer Teil meines Lebens. Die Bundesliga ist eine große Prüfung für mich gewesen. Dass ich diese Trophäe erstmals hier gewinnen konnte, spricht für sich. Der Wechsel war eine gute Entscheidung", äußerte Kane.

Nur fünf Tore fehlten ihm in der Spielzeit 2023/34 zum Bundesliga-Rekord des früheren Bayern-Torjägers Robert Lewandowski. Verbessert er ihn in der zweiten Bayern-Saison? "Der Rekord ist nach dem Saisonstart noch viele Tore entfernt. Dieser Rekord, 41 Tore in einer Saison, ist unglaublich. Letzte Saison war ich nah dran", sagte Kane.

Beim 3:2 der Bayern zum Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg war er leer ausgegangen, bereitete aber zwei Tore vor.