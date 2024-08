Top-Funktionär bewertet Bayern- und BVB-Transfers

IMAGO/Laci Perenyi

Michael Olise (r.) ist neu beim FC Bayern, Cheftrainer Vincent Kompany ebenfalls

Nach seiner Laufbahn als Profi-Fußballer hat Fredi Bobic eine erfolgreiche Karriere als Funktionär eingeschlagen. Er arbeitete bereits für mehrere Bundesliga-Klubs (VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC) im operativen Geschäft, ist seit dem letzten Jahr allerdings vereinslos. Nun bewertete der Ex-Nationalspieler die bisherigen Transferaktivitäten der deutschen Top-Klubs.

Grundsätzlich machte Bobic den deutschen Elite-Vereinen in seiner "kicker"-Kolumne ein Kompliment, schrieb dort von "gewohnt guter Vorbereitung".

In Bezug auf den FC Bayern, der erstmals seit zwölf Jahren wieder als Herausforderer in die Spielzeit gestartet war, urteilte der 52-Jährige: "Dass die Bayern sich verstärken, ihren Kader ausdünnen und am Gehaltsbudget Veränderungen vornehmen wollten, war von vornherein bekannt. Entsprechend haben sie gehandelt und sich – beispielsweise mit Michael Olise – klug und spannend verstärkt", sieht der ehemalige Stürmer das bisherige Transfergebaren des deutschen Rekordmeisters als durchaus positiv.

Auch die neue Personalkonstellation auf der Führungsebene wurde von Bobic mit einem Lob bedacht: "Ich habe den Eindruck, dass Max Eberl, Christoph Freund und Vincent Kompany sehr gut im Team zusammenarbeiten, trotzdem ist ein Umbruch nicht so einfach und benötigt Zeit."

Bobic sicher: "Groß wird dem BVB viel Struktur geben"

Ähnlich positiv bewertete der ehemalige Sportvorstand von Hertha BSC auch die Kaderplanung bei Borussia Dortmund. "Wie eigentlich immer" habe der BVB interessante Spieler geholt, "nicht nur Guirassy und Anton, sondern vor allem Pascal Groß, der endlich wieder in der Bundesliga ist und der Mannschaft viel Halt und Struktur geben wird".

Gleichwohl warnte Bobic davor, dass sich auch der BVB mit dem neuen Trainer Nur Sahin erst finden müsse.

Favorit auf die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr bleibe für den Europameister von 1996 der amtierende Champion Bayer Leverkusen. "Die Leverkusener haben ihre ganze Qualität behalten, deshalb traue ich ihnen ganz klar die Titelverteidigung zu."

Dass es den Rheinländern gelang, die größten Säulen des Erfolgs um Cheftrainer Xabi Alonso und Youngster Florian Wirtz im Klub zu halten, ist für Bobic eine der großen Leistungen in diesem Transfersommer: "Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann sie den Verein verlassen, aber dann gehen sie auf dem roten Teppich und dekoriert mit Blumen."