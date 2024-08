Bericht: FC Schalke löst Situation mit aussortiertem Star

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Timo Baumgartl (r.) wird den FC Schalke 04 wohl endgültig verlassen

Monatelang gehörte Timo Baumgartl dem Profi-Kader des FC Schalke 04 nicht mehr an, durfte sich nur noch individuell oder im Kader der zweiten Mannschaft der Königsblauen fithalten. Jetzt endlich hat der Verein die unbefriedigende Situation mit dem Abwehrspieler lösen können.

Nach "Sky"-Informationen ist dem Klub nämlich gelungen, nach monatelangem Stillstand eine Vertragsauflösung mit Baumgartl herbeizuführen, der sich nach öffentlicher Kritik mit Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts überworfen hatte.

Wie es in dem Medienbericht heißt, sollen alle Details zwischen dem Zweitligisten und dem Management des Innenverteidigers geklärt worden sein. Die Vertragsauflösung sei dem bereits unterzeichnet und folgerichtig in trockenen Tüchern, Baumgartl erhält laut dem TV-Sender eine "ordentliche Abfindung".

Am Donnerstag dann soll die Personalentscheidung offiziell verkündet werden.

Eigentlich hatte Baumgartl beim FC Schalke 04 bis 2025 unterschrieben. Sein letztes Pflichtspiel für die Gelsenkirchener hatte er allerdings im Februar dieses Jahres bestritten. Nach der 0:3-Pleite seiner Mannschaft beim 1. FC Magdeburg hatte der 28-Jährige deutliche Kritik an der Leistung der eigenen Mannschaft öffentlich kundgetan. Seit dem wurde der gebürtige Böblinger von S04-Coach Geraerts nicht mehr berücksichtigt.

Baumgartl spielte unter anderem für den VfB Stuttgart in der Bundesliga

Laut "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann soll Baumgartl seine sportliche Zukunft weiterhin in Deutschland sehen. Wo es den einstigen deutschen U21-Nationalspieler aber hinziehen könnte, ist nach derzeitigem Stand noch nicht bekannt.

In seiner bisherigen Profi-Karriere hatte Baumgartl für den VfB Stuttgart, den 1. FC Union Berlin und den FC Schalke 04 160 Partien in erster und zweiter Liga absolviert, spielte zudem zwischen 2019 und 2021 21 Mal in der niederländischen Eredivisie für die PSV Eindhoven.