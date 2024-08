BVB bestätigt Wechsel von Abwehr-Juwel

IMAGO/RHR-FOTO

Soumaila Coulibaly (l.) verlässt den BVB vorerst

Nach Youssoufa Moukoko (OGC Nizza), Ole Pohlmann (Rio Ave FC), Tom Rothe (Union Berlin) und Mateu Morey (RCD Mallorca) kehrt das nächste Talent Borussia Dortmund den Rücken - zumindest vorübergehend.

Soumaila Coulibaly wechselt für den Rest der laufenden Saison zum französischen Erstligisten Stade Brest, wie der BVB die Leihe am Donnerstagabend bestätigte.

"Sky" und "Le Parisien" hatten zuvor übereinstimmend über den sich abzeichnenden Wechsel des Innenverteidigers berichtet. Eine Kaufoption soll nicht vereinbart worden sein, Brest übernimmt wohl das Gehalt des Abwehrspielers.

"Soumi ist ein großes Innenverteidiger-Talent und hat zuletzt in der ersten belgischen Liga noch einmal einen echten Sprung gemacht. Er hat sich in den vergangenen Monaten auch körperlich enorm weiterentwickelt und benötigt jetzt regelmäßig Spielpraxis und Rhythmus auf hohem Niveau", äußerte sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einem BVB-Statement.

"In Brest kann er sich sowohl in der Ligue 1 als auch auf internationaler Bühne in der Champions League beweisen. Wir wünschen Soumi für das Leihjahr in seinem Heimatland die bestmögliche Entwicklung und werden seine Auftritte gespannt verfolgen", so der Kaderplaner weiter. Coulibaly hatte 2023/24 im Rahmen seiner Leihe zu Royal Antwerpen überzeugt.

BVB-Talent kehrt nach Frankreich zurück

Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2021 ablösefrei vom Nachwuchs von Paris Saint-Germain ins Ruhrgebiet, nun erfolgt zumindest vorerst die Rückkehr nach Frankreich.

Brest qualifizierte sich als Sensationsdritter der Ligue 1 für die Teilnahme an der Champions League.

Den Start in die laufende Saison setzte der Klub allerdings mächtig in den Sand: Gegen Olympique Marseille setzte es zum Ligastart eine 1:5-Klatsche, bei RC Lens verlor man 0:2. Etwas mehr Stabilität in der Defensive würde angesichts dieser Ergebnisse sicher guttun. Vielleicht kann Coulibaly helfen.