Eintracht Braunschweig holt Polter und Jaeckel

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Sebastian Polter unterschreibt bei Eintracht Braunschweig

Der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig hat auf den Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga reagiert und je eine Verstärkung für Abwehr und Angriff verpflichtet.

Innenverteidiger Paul Jaeckel kommt für eine Saison auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin. Angreifer Sebastian Polter kehrt nach seiner Vertragsauflösung mit Schalke 04 zu dem Verein zurück, für den er in der Saison 2006/07 bereits in der U17-Mannschaft spielte.

"Mit Sebastian bekommen wir eine richtige Sturmkante, einen echten Typen mit viel Erfahrung und nachgewiesenen Torjägerqualitäten. Er soll genau diese Dinge und seine emotionale, mitreißende Art bei uns einbringen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den 33 Jahre alten Polter. Der zuletzt von Schalke 04 an Darmstadt 98 ausgeliehene Stürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Der 26 Jahre alte Jaeckel soll in Braunschweig dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren. Die kassierte in drei Ligaspielen schon 13 Tore. "Wir sind nicht gut in die Saison gestartet, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden", sagte der frühere Jugendspieler des VfL Wolfsburg.